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Мирные переговоры: Жданов назвал лучшего посредника для Украины

Анна Ярославская
23 апреля 2025, 02:21
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Европа уже стала понимать, что Украину нужно вооружить.
Олег Жданов, ВСУ
Олег Жданов считает, что оружия в Европе достаточно / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Главред

Главное:

  • Коалиция стран-партнеров Украины могла бы стать хорошим переговорщиком
  • Оружия в Европе достаточно, нужна решимость дать его Киеву

Америка дала сигнал, что если мирное соглашение между Украиной и РФ не будет заключено в ближайшие дни, то США могут выйти из переоворов. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов сказал, кто был бы наиболее выгодным посредником для Украины вместо Соединенных Штатов.

По мнению Жданова, Европа, а точнее коалиция стран-партнеров, могла бы стать хорошим переговорщиком.

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"И сейчас вырисовывается хороший формат – "коалиция желающих". Этим форматом "рулит" Великобритания вместе с Францией, а сейчас будет активно подключаться и Германия", - сказал эксперт в интервью Главреду.

По мнению Жданова, оружия в Европе достаточно, нужна только решимость европейских лидеров, чтобы предоставить его Украине.

"И европейцы уже дозревают до понимания того, что Украину нужно вооружить, и Россия должна споткнуться именно здесь", - отметил он.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 23 апреля в Лондоне США проведут переговоры с украинскими и европейскими официальными лицами относительно завершения российско-украинской войны. Эта встреча станет продолжением встречи в Париже 17 апреля.

По данным Bloomberg, США якобы готовы ослабить санкции против Москвы и признать "контроль" России над украинским полуостровом Крым в рамках потенциальной сделки о завершении войны.

Напомним, 20 апреля президент США Дональд Трамп заявил о том, что уже на следующей неделе Украина и Россия могут "заключить соглашение".

Также Трамп угрожал выйти из мирных переговоров по Украине, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что заявление президента США Дональда Трампа о готовности отказаться от участия в мирных переговорах по Украине говорит о том, что его план близок к полному провалу.

Тем временем лидер России Владимир Путин впервые с полномасштабного вторжения выдвинул предложение провести двусторонние переговоры с Украиной.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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