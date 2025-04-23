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"Мы пообещали": Джордж Клуни сделал редкое признание про брак с Амаль

Анна Подгорная
23 апреля 2025, 02:00
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Клуни рассказал, какую клятву он старается сдерживать уже 10 лет.
Джордж Клуни, Амаль Клуни
Джордж Клуни новости - актер заговорил про отношения с Амаль / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Джордж Клуни и Амаль Аламуддин вместе более 10 лет
  • Актер раскрыл секрет их крепкого брака

Осенью 2014 года американский актер Джордж Клуни расстался со своим званием одного из главных холостяков Голливуда, и взял в жены британского юриста Амаль Аламуддин. Многие смотрели весьма скептично на попытки артиста стать примерным семьянином, однако его брак держится уже больше десяти лет, и, похоже, с каждым годом становится лишь крепче.

Отношения с Амаль, их общих детей, двойняшек Эллу и Александра (2017), и все, что касается его семейной жизни, голливудская звезда старается хранить в тайне. Редкое исключение он сделал для программы CBS Mornings, в эфире которой он рассказал про ссоры с женой.

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Вернее, Клуни признался, что и сегодня он и Аламуддин сдерживают свою свадебную клятву никогда не ссориться. "Помню, что мы пообещали, что никогда не будем ссориться. Я помню, как был здесь (на передаче - прим. редактора) и уже говорил, что мы с Амаль никогда не ссорились. Мы до сих пор не ссорились. Мы пытаемся найти тему для ссоры!" - цитирует актера издание Daily Mail.

Своим секретом успешных отношений артист считает тот факт, что он долго искал, но все же нашел правильную женщину. "Я чувствую себя таким чрезвычайно счастливым, что встретил свою невероятную женщину. Я чувствую, что сорвал джекпот. Нет и дня, чтобы я не считал себя самым счастливым мужчиной в мире. И это здорово", - говорит Джордж Клуни.

Джордж Клуни, Амаль Клуни
Джордж Клуни новости - актер заговорил про отношения с Амаль / ua.depositphotos.com

Брак с Амаль Аламуддин - второй в жизни актера. С 1989 по 1993 год Джордж Клуни был женат на актрисе Талии Болсам. После развода с ней последовала череда романов, которая принесла артисту славу плейбоя, и которую прервала своим появлением в его жизни Амаль. В джентельменском списке Клуни отношения с актрисами Келли Престон, Рене Зеллвегер, Кристой Аллен, моделями Лизой Сноудон и Элизабеттой Каналис, спортсменкой Стэйси Киблер и др.

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Кто такой Джордж Клуни?

Джордж Клуни - американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" и фильма "От заката до рассвета". В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, опубликованный Forbes в 2018 году, сообщает Википедия. Обладатель премий Золотой глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) и Премии Гильдии киноактеров США (1996, 1997, 1998, 1999).

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