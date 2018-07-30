Гороскоп на август 2018: фавориты и аутсайдеры последнего месяца лета

Первые две декады августа будут очень напряженными и сложными. И только после 19 августа можно будет вздохнуть с облегчением.

Поскольку будет продолжаться сезон затмений, и очередное затмение произойдет 11 августа, а его символ — порыв холодного ветра, вблизи этой даты, то есть с 9 по 13 августа, возможны разного рода ураганы, грады, пылевые бури и тому подобное, потому в это время стоит воздержаться от перелетов на самолетах. Все, что касается воздушной стихии и воздушных потоков может быть опасным и нести нечто нехорошее.

Наиболее опасен этот период будет для Российской Федерации, потому что это солнечное затмение можно будет наблюдать на ее территории. У нас затмение нельзя будет увидеть, потому и в плане негативных последствий этого события Украину "пронесет". А вот в России вполне возможна какая-то техногенная катастрофа, особенно на севере страны, где хорошо будет видно затмение. Это также может затронуть скандинавские страны, Гренландию и Дальний Восток.

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С 1 по 18 августа все еще будет ретроградный Меркурий, а он всегда сопровождается осложнением ситуации на дорогах, ДТП, несчастными случаями. Также в этот период лучше не совершать никаких сделок, не подписывать договоров, не заключать юридических соглашений, не открывать бизнес. Иначе это будет чревато тем, что эти договоры придется пересматривать.

Наиболее катастрофичный период нас ждет 1-2 августа, когда Уран будет в квадратуре к Солнцу. А такой аспект всегда вызывает аварийные ситуации и различные сложности.

3-9 августа — в эти дни можно пиарить, рекламировать и продвигать себя в обществе, проводить творческие вечеринки, да и вообще, находиться в потоке создания новых возможностей. По крайней мере, Юпитер может открывать какие-то позитивные вещи. Но опять-таки в это время лучше ничего не подписывать, а показывать себя и заявлять о себе в обществе.

Еще один негативный момент: в эти дни возможно противостояние с начальством. Потому лучше с 3 по 9 число не перечить начальству, не выдвигать свои требования — лучше сидеть "тише воды, ниже травы", иначе можно нарваться на неприятности и быть уволенным.

Хороший, очень гармоничный аспект между Венерой и Марсом будет с 5 по 7 августа. В это время можно встретить любовь своей жизни, и в это время могут сформироваться крепкие взаимосвязи между мужчиной и женщиной. А поскольку будет продолжаться ретроградность Меркурия и Марса, то можно будет возвращать своих любимых из прошлого. То есть, если ранее по каким-то причинам вы разорвали отношения, то у вас будет благоприятное время, чтобы вернуть их.

До 7 августа лучше не заключать браки, а также вблизи затмения лучше не расписываться. Но вхождение Венеры в зодиакальный знак Весы, что произойдет 7 числа и будет продолжаться вплоть до конца месяца, создаст лучшее время для росписи, брака, воссоединения семьи. Особенно после 19 августа, когда Меркурий станет директным. К тому же, Весы — это символ брака, содружества, любви, взаимоотношений. Потому все дела, касающиеся личной жизни, в этот период могут иметь длительный успех.

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Очень хороший период у нас начнется, когда будет растущая Луна, а это — с 19 по 31 августа. Последняя декада августа будет прекрасной и насыщенной. Такие планеты, как Солнце, Уран и Сатурн, создадут на небе замкнутый тригон. В это время прекрасно разрабатывать новые темы, проводить новые исследования, совершать поездки, то есть это благоприятное время для путешествий, отдыха, когда наименее вероятны всякие ДТП и несчастные случаи.

Этот период также благоприятен для смены работы и вида деятельности, избавления от рутинной работы. В этот период успех будут иметь дела, которые связаны с разработкой новых машин, оборудования — очень продуктивное время.

Существенный скачок или поворот в деятельности может произойти вблизи 27 августа, когда Марс из ретроградного пойдет в прямое движение. Это хороший момент для бизнесменов, когда можно ловить удачу за хвост. С 26 по 28 августа можно многое в жизни ставить на карту успеха, рисковать, даже пробовать себя в игре и побеждать.

Самый блестящий момент для подписания договоренностей, заключения сделок, в том числе по недвижимости, в бизнесе гарантирован. Заключение ярких сделок, осуществление величайшего партнерства будет 30-31 августа, то есть в последние дни месяца сами звезды будут благоприятствовать тому, чтобы в это время создать какое-то содружество. Также это хорошие даты для бракосочетаний.

Кроме того, если вы планируете совершить какие-то крупные покупки в августе, то лучше это сделать 30-31 числа. Потому что ретроградность Марса с 1 по 27 число говорит о том, что покупать машины, оборудование, технику не стоит. Вообще, август — не лучшее время для покупки автомобиля, велосипеда, байка и других средств передвижения.

Аварийный период у нас будет с 25 по 29 августа. В это время лучше отказаться от полетов на самолете и воздержаться от длительных дальних путешествий на машинах, потому что есть опасность ДТП.

Также вблизи полнолуния, которое будет 26 августа, есть опасность измен, различных драматических ситуаций, поскольку будет проецироваться планета Нептун. А это всегда иллюзии, обман, раскрытие каких-то тайн. В это время мужчины и женщины могут неожиданно узнать, что им "наставили рога".

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С другой стороны, это будет хороший период для того, чтобы нанять детективов и разузнать разного рода интересующую вас информацию: что там происходит у партнеров, или что делает жена либо муж.

Гороскоп для каждого из знаков Зодиака

Август будет особенно неблагоприятным для тех знаков Зодиака, которые формируют Неподвижный крест. Больше всего могут пострадать представители двух знаков — Льва и Водолея.

Львы. У Львов сложная ситуация в августе. Может возникнуть кризис в семейных отношениях, в общении с людьми. На Львов может быть положена "черная метка", они могут стать изгоями. Им угрожает клевета и различные сложные ситуации. Львам лучше обезопасить себя в этом месяцы и сидеть "тише воды, ниже травы", дабы не совершить каких-то серьезных ошибок. Им лучше не проявлять инициативу, а просто греться на солнышке. Иначе Львов могут низвергнуть с их царского пьедестала. У Львов это лучшее время для отдыха, чтобы никуда не высовываться.

Водолеи. У Водолеев похожая ситуация. В августе против них могут плестись какие-то интриги. На них неожиданно могут подать в суд или начать относительно их следствие. Могут возникать какие-то разногласия. Также это очень травмоопасный период для представителей этого знака, особенно вблизи затмения. Потому что ретроградный Марс будет выходить из Водолея в Козерога, и там же Черная Луна. Вообще, наибольшая опасность несчастных случаев, ДТП, кризисов, получения травм, переломов, жизненных перемен именно у Водолеев.

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Скорпионы. Скорпионов ждет сложная ситуация на работе, в их деятельности. У них может случиться какая-то финансовая неразбериха, сложности с получением денег. В это время Скорпиону, как никому другому, лучше отказаться от всех сделок, финансовых вливаний, покупок. Скорпионы могут даже обанкротиться.

Тельцы. У Тельцов тоже будет сложный и опасный период. Особенно велик риск возникновения противостояния с начальством, конфликтных ситуаций с властями, сложных ситуаций, связанных с законодательством. Это не лучшее время, чтобы переходить на новую работу, менять начальников, пересматривать приоритеты. Тельцам в августе лучше просто передохнуть.

Везунчики месяца — следующие четыре знака.

Близнецы. Наиболее счастливая комбинация, которая только выпадает в августе, будет у Близнецов. В августе их ждут прекрасные поездки, путешествия. Они могут быть удачливы в коммерции, во взаимоотношениях с дальними и близкими родственниками. Им хорошо будет удаваться учеба, защита дипломов, экзамены, повторное обучение.

Стрельцы. Хороший период также ждет Стрельцов. У них очень удачно будут складываться контакты с иностранцами, взаимодействие с людьми издалека. Тот из Стрельцов, кто хотел бы поехать на заработки за границу и коренным образом изменить свою деятельность, может смело делать это в августе.

Девы. Крайне благоприятный период в плане работы, деятельности, карьерных изменений, выполнения обязательств будет в августе у Дев. Также это будет хороший месяц для санаторно-курортного лечения; благоприятно отправляться на воду, особенно во второй половине месяца. Дев может ждать продвижение по службе или работе, а также прибавление удачных финансовых заказов и нахождение новых перспективных клиентов.

Рыбы. Представителей знака Рыбы в августе ждет хороший период. Они будут прекрасно себя чувствовать на морях и океанах. В этом месяце они могут найти возлюбленных — это хорошее время для нахождения второй половинки, любви. Также в этом месяце они могут получить помощь, в том числе финансовую, протекцию, новый шанс и новые возможности. Это время преображения для Рыб, даже духовной инициации. Рыбы могут провести этот месяц с особой пользой для себя, понять тонкие вибрации Космоса и открыть для себя врата духовности.

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Нейтральный месяц будет у следующих знаков.

Козероги. Представителям этого знака Зодиака в августе следует быть готовыми к борьбе за их финансы и имущество, особенно в первой половине месяца. В это время им, вероятно, придется бороться, могут быть споры, конфликты и сложные ситуации. Особенно вблизи затмения. Но зато у них будет благоприятен конец месяца, особенно последняя декада августа. В это время перед ними могут открыться новые возможности, они могут начать новые дела, удачно объединяться с другими и добиваться поставленных целей.

Раки. У Раков начало месяца не очень благоприятно. Первая половина августа будет вообще связана с разного рода катастрофическими тенденциями, велика опасность переломов. Но конец месяца, особенно в 20-х числах, будет благоприятен для партнерства, нахождения новых возможностей благодаря партнерам. Это будет хорошее время для реализации себя в карьере. И это лучшее время, чтобы устроиться на новую должность или найти новый способ заработка.

Весы. Весов ждет благоприятная первая половина августа. Им особенно может повезти в каких-то рисковых ситуациях в плане финансов и жизненных ставок. Хорошая ситуация будет в плане любви и отношений, тем более, что Венера войдет в их знак Зодиака. Это будет период большой влюбленности, романтики. Весам в это время позволительно делать больше, чем кому-либо, в частности, дарить себе какие-то прекрасности: камушки, шубы, а также подарки, связанные с творчеством. Конец месяца будет не очень благоприятным, поскольку могут возникать сложности и противостояние. И в 20-х числах им лучше отменить все важные встречи и поездки.

Овны. В августе у Овнов будет борьба не на жизнь, а на смерть с врагами. Могут также быть скрытые противостояния, особенно вблизи затмения и в первых двух декадах месяца. Могут быть выяснения отношений, какие-то разборки, сложные ситуации. Им лучше не начинать новых дел. Зато конец месяца, последняя декада, будет очень благоприятным для них. Овны смело могут продвигать новый бизнес, открывать новые двери, строить грандиозные планы. Это будет время большой-большой их реализации.

Влад Росс, астролог

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