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Терпение на пределе: какие условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона

Руслан Иваненко
20 апреля 2025, 08:44
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Что известно о новой попытке переговоров между США и РФ.
Терпение на пределе: какие условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона
Россия тянет время, Америка злится / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Читайте в материале:

  • Почему США возмущены позицией Кремля
  • Что требует Россия в обмен на прекращение войны

Официальные лица Соединенных Штатов проявляют все большее разочарование в связи с тем, что Россия, которая продолжает агрессивную войну против Украины, игнорирует американские инициативы по мирному урегулированию. В администрации президента Дональда Трампа заявляют, что он "теряет терпение" и может отказаться от начатого им самим мирного процесса.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), который ссылается на источники в американской политической среде.

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По информации аналитиков, Кремль продолжает отклонять предложения США о прекращении войны. Как сообщает NYT со ссылкой на европейских чиновников, участвовавших в обсуждениях в Париже 17 апреля, позиция Вашингтона по прекращению огня остается стабильной.

В то же время российская сторона, по словам источников, "медлит" и выдвигает дополнительные требования к мирной инициативе Трампа. Среди них - условие так называемой "денацификации" Украины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин еще в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года объявил "денацификацию" одной из ключевых целей. В Кремле этим термином часто обозначают необходимость "ликвидации" тех, кто, по мнению Москвы, "насаждает русофобию". Фактически это требование используется как повод для призывов к смене власти в Украине и установлению пророссийского режима.

"Трамп теряет терпение и может выйти из мирного процесса, если соглашение не будет заключено вскоре", - передает Axios слова госсекретаря США Марко Рубио со ссылкой на двух европейских дипломатов.

СNN, в свою очередь, со ссылкой на источник, знакомый с планами администрации Трампа, сообщило, что США планируют новую встречу специального посланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа с российской стороной для обсуждения структуры мирной инициативы.

Прекращение огня в Украине - последние новости

Как писал Главред, 17 апреля в Париже украинская делегация провела встречу с представителями стран "Коалиции решительных" в Елисейском дворце. Главными темами переговоров были возможное перемирие и предоставление Украине реальных гарантий безопасности. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о ряде важных встреч, состоявшихся в рамках этого визита.

Кроме того, после встречи с Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Украины Рустемом Умеровым государственный секретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и передал ему сообщение.

Также и постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ООН ответил, готова ли РФ к паузе в войне. По его словам, Россия считает нереалистичным сценарий прекращения огня в Украине.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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