Франция объявила дату следующих переговоров по миру в Украине: подробности

Встречу запланировали в Лондоне на следующую неделю.

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Переговоры набирают обороты / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине состоится в Лондоне

Встреча состоится на основе переговоров в Париже

В процессе участвуют США, Франция, Великобритания, Германия и Украина

Следующий раунд переговоров, направленных на завершение войны в Украине, состоится в Лондоне на следующей неделе. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро после встречи представителей США, Франции, Великобритании, Германии и Украины, которая прошла 17 апреля в Париже.

"Эти очень открытые, очень искренние обсуждения способствовали продвижению в размышлениях европейцев, украинцев и американцев, которые договорились встретиться снова на следующей неделе в Лондоне, чтобы продолжить диалог на этой основе - с тем, чтобы мы могли надеяться уже вскоре достичь прекращения огня, на которое украинцы уже согласились и на которое мы надеемся, что Россия также согласится", - сообщил Барро. видео дня

Он также отметил важность привлечения европейских стран к процессу переговоров: "Долгое время существовали опасения, что европейцы не будут участвовать в переговорах - но сегодня именно в Париже европейцы, американцы и украинцы впервые собрались вместе".

По словам министра, как недавние обсуждения, так и запланированная встреча в Лондоне свидетельствуют о том, что Европа имеет реальное место за столом переговоров.

Кроме того, Барро отметил, что США готовы говорить о гарантиях безопасности для Украины, однако их конкретное содержание будет определяться в ходе переговоров, которые должны привести к "прочному и длительному миру, начиная с полного прекращения огня".

Переговоры в Париже - что известно

Как сообщал Главред, в четверг, 17 апреля, в Елисейском дворце в Париже состоялась встреча украинской делегации с представителями стран "коалиции решительных". Стороны обсудили условия перемирия, введение иностранного военного контингента и гарантии безопасности для Украины.

В МИД подчеркнули, что Украина никогда не откажется от оккупированных территорий, не согласится на ограничение своей обороноспособности и имеет право сама выбирать союзников.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что Украина никогда не откажется от оккупированных территорий, не согласится на ограничение своей обороноспособности и имеет право сама выбирать союзников.

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Кто такой Жан-Ноэль Барро? Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия.

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