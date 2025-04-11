В Госдепе США назвали главную тему переговоров с Россией

Штаты будут внимательно следить за поведением РФ, сказала Тэмми Брюс.

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На переговорах с Россией есть только одна тема для обсуждения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот видео

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Прекращение боевых действий - единственная тема переговоров

Через несколько недель станет понятно, настроена ли Россия серьезно

Единственный вопрос, который может сейчас обсуждаться на переговорах с Россией – это прекращение огня. Другие темы не будут рассматриваться, пока не прекратятся боевые действия. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, Вашингтон не видит смысла в переговорах, пока не будет достигнуто главное - прекращение боевых действий.

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"Это мясорубка. И ничего другого не может быть обсуждено для достижения результата, пока не прекратятся стрельба и убийства", – заявила Брюс во время пресс-конференции.

Брюс добавила, что США будут внимательно следить за поведением России.

"На пресс-конференции в НАТО министр Рубио четко дал понять, что через несколько недель мы узнаем, настроена ли Россия серьезно", – напомнила представительница Госдепа.

Переговоры в Саудовской Аравии: результаты / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский предположил, что новый раунд переговоров с представителями США относительно возможного прекращения огня может состояться уже на следующей неделе.

Политический эксперт Вадим Денисенко считает, что российский диктатор Владимир Путин сейчас только имитирует переговорный процесс. На самом деле он хочет продолжать воевать и планирует провести летнюю военную кампанию. А уже по результатам этой военной кампании он может вернуться к переговорам.

НАТО не будет участвовать в переговорах о прекращении войны между Украиной и Россией, поэтому Альянс не имеет собственных "красных линий" в этом вопросе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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