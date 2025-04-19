Украина не согласовала "90% поддержки" плана США: что говорят в Минобороны

Ранее New York Post написало, что Киев на "90%" поддерживает план, представленный госсекретарем США Марко Рубио во Франции.

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Украина не согласовала "90% поддержки" плана США / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Минобороны Украины заявило, что оно "не принимает политических решений"

Украина продолжает диалог с американскими партнерами

Министерство обороны Украины ответило на публикацию New York Post, в котором утверждается, что украинская сторона якобы готова поддержать план США на 90%. Об этом сообщает Sky News.

Ранее сегодня New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского президента Дональда Трампа написало, что министр обороны Украины якобы сообщил представителям США, что Киев на "90%" поддерживает план, представленный госсекретарем США Марко Рубио во Франции.

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Но в заявлении Sky News Минобороны Украины заявило, что оно "не принимает политических решений" и поэтому не могло делать никаких "оценок в процентах".

"У нас есть несколько принципиальных позиций: мы поддержали предложение США о полном прекращении огня еще 11 марта, а Россия не поддержала предложение США о прекращении огня и продолжает ежедневные удары по украинским городам и инфраструктуре. В этих условиях непонятно, как кто-то мог обсуждать или измерять в "процентах" прогресс любого диалога", - заявили в министерстве.

Минобороны пояснило, что ключевой вопрос Украины заключается в том, как обеспечить работу предложения о прекращении огня и надежный мониторинг.

"Мы продолжаем конструктивный диалог с нашими американскими партнерами и полностью привержены прекращению этой войны", - добавили в министерстве.

Прекращение огня в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа давит на Украину в вопросе прекращения войны, однако не говорит об усилении давления на страну-агрессора Россию.

Представители США на встрече в Париже заявили, что они хотят достичь полного прекращения огня в войне Украины с Россией в течение ближайших нескольких недель.

В то же время, представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает нереалистичным прекращение огня в Украине. Этому якобы препятствует нарушение Украиной моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

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