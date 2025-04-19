Когда могут согласовать полное прекращение огня в Украине: в NYP назвали дату

Главное:
- Прекращение огня могут согласовать на следующей неделе
- США планируют провести обсуждение с РФ
- Если этого не произойдет, то США готовы уйти из-за стола переговоров
Уже на следующей неделе в Лондоне стороны могут согласовать полное и всеобъемлющее прекращение огня в Украине. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского президента.
"На следующей неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня", - сказал чиновник.видео дня
Он рассказал, что намерение заключается в том, чтобы провести обсуждение с Москвой, а затем сказать, мол, "это ваше лучшее и окончательное предложение".
Источник издания добавляет, что сейчас важно выяснить, на чем находятся обе стороны.
"Как только мы это поймем, тогда будут определены следующие шаги", - говорится в сообщении.
Также отмечается, если этого не произойдет, то Соединенные Штаты Америки готовы уйти из-за стола переговоров, возложив ответственность за конфликт на европейских союзников Америки.
Прекращение огня в Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа давит на Украину в вопросе прекращения войны, однако не говорит об усилении давления на страну-агрессора Россию.
Представители США на встрече в Париже заявили, что они хотят достичь полного прекращения огня в войне Украины с Россией в течение ближайших нескольких недель.
В то же время, представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает нереалистичным прекращение огня в Украине. Этому якобы препятствует нарушение Украиной моратория на удары по энергетической инфраструктуре.
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Что такое New York Post?
New York Post - одна из крупнейших американских газет. Основана в 1801 году. Тираж (в 2007 году) 625 тысяч экземпляров в обычные дни и 386 тысяч экземпляров - в воскресенье. С 1993 года газета принадлежит компании News Corporation американского медиа-магната Руперта Мердока. В 1996 году Post выпустил интернет-версию газеты, пишет Википедия.
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