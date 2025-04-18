США планируют полное прекращение огня в Украине в ближайшие недели - Bloomberg

Кратко:
- Американские чиновники ожидают скорейшего прогресса в переговорах
- Переговорщики снова соберутся в Лондоне на следующей неделе
Представители США на встрече в Париже заявили, что они хотят достичь полного прекращения огня в войне Украины с Россией в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Как отмечается, переговоры в Париже, с участием президента Франции Эммануэля Макрона и спецпредставителя США Стива Виткоффа, а также украинских чиновников, были сосредоточены в основном на том, как быстрее перейти к прекращению огня и прочному миру в Украине.
"Американские чиновники указали, что ожидают значительного прогресса в ближайшее время, и участники встречи в четверг согласились работать в этом направлении", - пишет Bloomberg.
Как отмечает издание, парижская встреча ознаменовала собой последнюю попытку Европы повлиять на исход переговоров, продемонстрировав, что вместе с Киевом они полностью поддерживают усилия США по прекращению войны и что Россия должна доказать серьезность своих намерений в переговорах о прекращении огня.
"Европейские чиновники также хотели узнать, какие действия рассматривает администрация Трампа, если не получит прогресса от Путина, и они хотели убедить Вашингтон в необходимости ужесточить свою позицию в отношении Москвы, в том числе посредством "масштабного" пакета санкций, о рассмотрении которого Трамп ранее упоминал, отметил один из собеседников издания.
Как отметил Елисейский дворец, после этой встречи советники по национальной безопасности и переговорщики из Германии, Франции, США и Великобритании снова соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы продолжить свои обсуждения.
Переговоры в Париже - главное
Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о ряде важных встреч, состоявшихся в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что представители Украины, Европы и США начали новый формат переговоров о завершении войны и достижении мира в Украине. Переговоры продолжатся на следующей неделе в Лондоне.
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