Похолодание накроет Украину, температура упадет на 5-10 градусов: стала известна дата

В Украину скоро придет новое похолодание, температура воздуха резко опустится.

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Погода в Украине - похолодание накроет наше государство/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине сильно похолодает

Какой будет температура воздуха

Погода в Украине скоро подбросит неприятный "сюрприз" - вскоре ожидается похолодание. Снижение температуры воздуха в нашем государстве начнется с субботы, 26 апреля.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет 24 канал. Она отметила, что в четверг и пятницу, 24-25 апреля, погода будет достаточно разнообразная. 24 апреля в западных и северных областях, а 25-27 апреля уже на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

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"А вот 26-27 апреля ожидаем снижения температуры. Сейчас у нас преобладают потоки с юга, юго-востока, а вот после 24-го, начиная даже с 26 апреля, уже процессы меняются на северо-западные снова", - отметила она.

Птуха предупредила, что ожидается постепенное снижение температуры на 5-10 градусов ниже по сравнению с той градацией, которая есть сейчас.

"То есть когда у нас днем будет, например, 24 апреля +20 - +26, то потом снизится на 5-10 градусов, то есть местами уже может быть даже где-то до +10 - +15 градусов", - рассказала синоптик.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ударит похолодание с дождями и грозами - стала известна дата сильной непогоды. Украину скоро накроют дожди с грозами, которые будут сопровождаться снижением температуры воздуха.

Также ранее сообщалось, что 20 апреля ударит +26 градусов - стало известно, в каких областях на Пасху будет погода, как летом. В ряде областей в выходные потеплеет настолько, что погода будет напоминать летнюю.

Напомним, Украину будут заливать грозовые ливни - в регионах внезапно меняется погода. Во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение.

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Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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