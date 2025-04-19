Похолодание накроет Украину, температура упадет на 5-10 градусов: стала известна дата

Вы узнаете:
- Когда в Украине сильно похолодает
- Какой будет температура воздуха
Погода в Украине скоро подбросит неприятный "сюрприз" - вскоре ожидается похолодание. Снижение температуры воздуха в нашем государстве начнется с субботы, 26 апреля.
Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет 24 канал. Она отметила, что в четверг и пятницу, 24-25 апреля, погода будет достаточно разнообразная. 24 апреля в западных и северных областях, а 25-27 апреля уже на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
"А вот 26-27 апреля ожидаем снижения температуры. Сейчас у нас преобладают потоки с юга, юго-востока, а вот после 24-го, начиная даже с 26 апреля, уже процессы меняются на северо-западные снова", - отметила она.
Птуха предупредила, что ожидается постепенное снижение температуры на 5-10 градусов ниже по сравнению с той градацией, которая есть сейчас.
"То есть когда у нас днем будет, например, 24 апреля +20 - +26, то потом снизится на 5-10 градусов, то есть местами уже может быть даже где-то до +10 - +15 градусов", - рассказала синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, ударит похолодание с дождями и грозами - стала известна дата сильной непогоды. Украину скоро накроют дожди с грозами, которые будут сопровождаться снижением температуры воздуха.
Также ранее сообщалось, что 20 апреля ударит +26 градусов - стало известно, в каких областях на Пасху будет погода, как летом. В ряде областей в выходные потеплеет настолько, что погода будет напоминать летнюю.
Напомним, Украину будут заливать грозовые ливни - в регионах внезапно меняется погода. Во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение.
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Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.
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