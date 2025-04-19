Была на дне: украинская певица рассказала о зависимости

Певица призналась в том, что ей понадобилась психотерапия.

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Tayanna созналась в зависимости / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Кратко:

О чем рассказала Tayanna

Что ей помогло разобраться с собой

Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) рассказала, что несколько лет находилась в зависимости, в зависимости от отношений.

Как рассказала она в подкасте "Людині потрібна людина", она была в зависимости от отношений, и именно поэтому приняла решение радикально изменить свою жизнь.

Tayanna / Instagram

"Когда я попала на психологическую групповую терапию, я увидела очень много своих травм за короткий промежуток времени, что я не могла их вынести. Я была в сплошной боли и на дне. Я совершенно отрезала себя от всех самых родных друзей, почти ни с кем не общалась. Было очень тяжело. Никогда не могла подумать, что человеку может быть так плохо психологически", - рассказала певица.

Певица также добавила, что во время психотерапии она обнаружила, что у нее были проблемы с границами. начала себя восстанавливать. Два года каждый день я работала над собой. Я поняла, что у меня очень сильная зависимость от людей. И у меня был очень сильный критик, над которым я до сих пор работаю. Мне было тяжело, но до сих пор я хожу к психологу, потому что есть сильные паттерны", - рассказала певица.

Tayanna / Instagram

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К слову, недавно певица впервые призналась в романе с популярным женатым продюсером. Татьяна Решетняк рассказала, что у нее с женой Дмитрия Климашенко был серьезный разговор и впоследствии артистка перед ней извинилась. Сегодня она благодарна своему бывшему продюсеру и любовнику за жизненный и музыкальный опыт и не испытывает стыда за содеянное.

Кроме этого, Tayanna рассказала о тюремном заключении. В 15 лет звезда попала в полицию и могла сесть в тюрьму из-за контрабанды. Однако в отделении Татьяну и ее маму спас голос будущей певицы и песня Bon Jovi - It's my life.

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Кто такая Tayanna? Tayanna (настоящее имя - Татьяна Решетняк) - украинская певица, автор-исполнитель. Бывшая солистка группы "Горячий шоколад". Принимала участие в Нацотборах на Евровидение от Украины в 2017 и 2018 годах, а также в проектах "Голос країни" (4 и 5 сезон) и "Танці з зірками" (6 сезон). В 2019-2020 была ведущей проекта "ЖВЛ" на 1+1.

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