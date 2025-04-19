Дженнифер Энистон рассказала, чего боится больше всего на свете

Кратко:
- Чего боится Джен
- Как она справляется со своим страхом
Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала, чего она боится больше всего.
Как пишет Page Six, Дженнифер Энистон предпочитает оставаться на земле.
"Я ужасно боюсь летать", — призналась 56-летняя актриса в новом интервью Travel + Leisure.
Чтобы успокоить свой страх, Энистон рассказала изданию, что раньше она суеверно касалась правой ладонью самолета, на который собиралась сесть, а затем ступала на борт правой ногой.
"Но в последнее время я занимаюсь гипнозом, и одно из требований во время практик — избавиться от всех этих суеверий", — продолжила она.
"Я больше не занимаюсь этим "правой рукой, правой ногой" — и теперь это потрясающе хорошо!" - добавила звезда.
Звезда "Друзей" добавила, что "подключение к хорошей медитации" также помогает, как и периодические подъемы, чтобы потянуться или пройтись.
Энистон призналась, что, как правило, берет с собой гораздо больше вещей, чем ей нужно для любой поездки.
"Я так старалась не брать с собой много вещей, потому что я, как известно, беру с собой слишком много вещей", — сказала Энистон, отметив, что Япония и Мальдивы по-прежнему в ее списке мест, которые она хочет посетить.
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Ранее Главред рассказывал, что звезда "Голодных игр", актриса Дженнифер Лоуренс, стала мамой. Это второй ребенок в ее браке с директором художественной галереи Куком Марони.
Также Таллула Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, показала свежую фотографию тяжелобольного актера в день его 70-летия. Она трогательно поздравила Крепкого орешка с юбилеем.
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