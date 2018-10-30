Дженнифер Энистон

30 октября 2018, 19:27

Американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, продюсер и бизнесвумен.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон / EPA / UPG

Дата рождения: 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США.

Детство и образование

Дженнифер Энистон родилась в семье американского актера греческого происхождения Джона Энистона (урожденный Яннис Анастассакис, родом с острова Крит) и Нэнси Доу, актрисы с шотландскими и итальянскими корнями.

У Дженнифер есть два брата — Джон Мелик (старший) и Алекс Энистон (младший). Крестный отец Энистон — греко-американский актер Телли Савалас, лучший друг ее отца.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон с отцом / https://www.instagram.com/flawlessjenaniston/

Ее дед (по фамилии Анастассакис) приехал в США из Греции и стал владельцем закусочной.

Энистон училась в штайнеровской школе в Нью-Йорке, где ходила в драматический кружок. Именно там развился ее актерский талант. Кроме того, Энистон научилась хорошо рисовать.

Родители Дженнифер развелись, когда ей было 9 лет. Она осталась с матерью, но продолжала общаться с отцом, и ездила к нему а Лос-Анджелес, где он играл одну из главных ролей в сериале "Дни нашей жизни".

В 11 лет Дженнифер начала играть в драматическом кружке школы Рудольфа Штайнера, профессионально научиться актерскому мастерству Энистон решила в 1987 году в нью-йоркской школе искусств LaGuardia, после окончания которой приняла участие в нескольких бродвейских постановках (For Dear Life, Dancing on Checker’s Graveи других).

В этот период Энистон также подрабатывала курьером, занималась телефонным маркетингом, работала официанткой и продавщицей мороженого. 

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон в юности / https://www.instagram.com/jenniferanistononline/?hl=ru

Творческая деятельность

В 1990 году Энистон решила покорять Голливуд. Сначала актриса участвовала в радио-шоу Говарда Стерна, и сыграла роль в низкопробном комедийном сериале "Моллой".

Фильм "Лагерь Кукамонга" стал дебютной кинолетной Энистон, ее заметили, и предложили главную роль в ужастике "Лепрекон". Этот хоррор-фильм стал безусловным успехом только что созданной киностудии Trimark, ну а Дженнифер получила первую порцию славы.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон в фильме ужасов / https://uznayvse.ru/images/stories2016/uzn_1471336552.jpg

Однако, всемирную известность и славу Энистон принесла роль Рейчел Грин в сериале "Друзья" (1994).

Дженнифер Энистон
Актеры сериала "Друзья" / https://www.instagram.com/jenniferjaniston/

Изначально на роль Рейчел хотели взять Кортни Кокс, а на роль Моники – Энистон. Но во время работы над первым эпизодом женщины поняли, что просто обязаны поменяться персонажами. 

В моду моментально вошла "стрижка как у Дженнифер Энистон" – прямые гладкие как шелк волосы. 

Роль Рейчел принесла Энистон пять номинаций на "Эмми" в категории "Лучшая женская роль в комедийном сериале" и одну победу.

Сериал "Друзья" продолжался 10 сезонов, и в 2004 году вышел последний сезон.

Однако, во время сьемок в сериале, Энистон не отказывалась от других ролей. Она успела сняться в независимой комедии "Только она единственная", в романтической комедии "Портрет совершенства", в фильмах "Ускользающий идеал", "Тонкая розовая линия" и "Офисное пространство", также она озвучила главную героиню мультфильма "Стальной гигант".

В 1998 Энистон сыграла женщину, влюбленную в гомосексуала, в трагикомедии "Объект моего восхищения" а в 2002 исполнила роль непривлекательной кассирши из супермаркета в независимой драме "Хорошая девочка". 

Успешным стал и фильм "Брюс Всемогущий", в котором она сыграла роль подруги главного героя Джима Керри.

В 2004 она снялась с Беном Стиллером в комедии "А вот и Полли".

В конце 2005 года Энистон появилась в главных ролях в фильмах "Цена измены" и "Ходят слухи".

В 2006 в ограниченный прокат вышла малобюджетная картина "Друзья с деньгами", в котором главные роли помимо Энистон также сыграли Кэтрин Кинер, Джоан Кьюсак и Фрэнсис Макдорманд.

Следующий фильм с участием Энистон "Развод по-американски".

В 2006 году Энистон дебютировала в роли режиссера, она поставила короткометражку "Room 10" с Робин Райт Пенн и Крисом Кристофферсоном. 

25 декабря 2008 года в прокат вышла комедия "Марли и я", где партнером Дженнифер Энистон стал Оуэн Уилсон. 

Следующим фильмом Энистон стала романтическая комедия "Обещать — не значит жениться". 

В марте 2010 состоялась премьера фильма "Охотник за головами" с участием Дженнифер и Джерарда Батлера.

Следующий фильм Энистон, комедийная мелодрама "Больше, чем друг".

11 февраля 2011 была выпущена романтическая комедия "Притворись моей женой".  

Летом 2011 года вышла комедия "Несносные боссы" с Дженнифер Энистон, Джейсоном Бейтманом, Колином Фарреллом, Кевином Спейси и Джейми Фоксом. 

24 февраля 2012 года состоялась премьера комедии "Жажда странствий". Режисером фильма выступил Дэвид Уэйн, а продюсером — Джадд Апатоу.

3 августа 2013 года состоялась премьера комедии "Мы — Миллеры". 

14 сентября 2013 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто состоялась премьера криминальной комедии "Укради мою жену". Партнерами Дженнифер в картине выступили Айла Фишер и Тим Роббинс.

Осенью 2013 года в Нью-Йорке прошли сьемки фильма, получившего российское название "Мисс Переполох".

В начале 2014 года стартовали сьемки "Несносных боссов 2" — продолжении первой части 2011 года, имевшей огромный успех.

В этом же году Энистон, наряду с Кейси Аффлеком и Памелой Андерсон, приняла участие в озвучании документального фильма "Единство", рассказывающем историю создания Вселенной.

8 сентября 2014 года на Международном кинофестивале в Торонто состоялась премьера драмы "Торт". За этот фильм она получила номинации на Премию Гильдии киноактеров и Золотой Глобус, однако уступила награды Джулианне Мур за фильм "Все еще Элис".

Долгое время Энистон числилась за проектом "Уже скучаю по тебе", который снимает режиссер "Сумерек" Кэтрин Хардвик, где должна была сыграть на пару с Тони Коллетт. В итоге ее заменили на Рэйчел Вайс, которая в свою очередь отказалась от участия в съемках из-за их постоянного переноса. Дрю Бэрримор заменила Рейчел.

В 2018 году было объявлено о подготовке к съемкам сериала, звездами которого станут Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. 

Личная жизнь

Энистон встречалась с музыкантом Адамом Дьюрицем и актером Тейтом Донованом, однако до свадьбы дело так и не дошло. 

Первым мужем Энистон стал известный актер Брэд Питт. Пара поженилась июля 2000 года в Малибу.

питт
Энистон и Питт / Instagram/jenniferjaniston

Спустя 5 лет 2 октября 2005 года Энистон и Питт развелись, разлучницей стала Анджелина Джоли, с которой Питт сыграл в фильме "Мистер и миссис Смит".

Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт / Reuters

После развода с Питтом Энистон приписывали романы с актерами Винсом Воном, Джоном Майером, Джерардом Батлером.

С мая 2011 года Энистон встречалась с актером Джастином Теру. Они вместе снимались в комедии "Жажда странствий".

10 августа 2012 года, после 15 месяцев отношений, пара объявила о помолвке в день 41-го дня рождения Теру. 

Дженнифер Энистон,Джастин Теру
Дженнифер Энистон и Джастин Теру / Reuters

В ночь с 5 на 6 августа 2015 они втайне поженились в их собственном доме в Лос-Анджелесе.

16 февраля 2018 года Дженнифер официально объявила о своем разводе с Джастином Теру.

Детей у актрисы нет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Дженнифер Энистон
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
23:30
Канада купит британские противолодочные корабли, чтобы защититься от России
22:58
В СБ ООН провалили инициативу России заслушать "представителя" оккупированных территорий
22:28
Армия США оставила столицу Исландии без пива
22:17
Порошенко официально пригласили на праздник с участием Путина
21:56
Светлану Лободу забрал из больницы солист Rammstein Тилль Линдеманн Фото Видео
21:47
В Сети показали фото зигующего украинского экс-консула
21:30
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине - онлайн-трансляция Видео
21:11
В школе города Стрый возник новый скандал из-за поборов
20:53
Российские санкции затронут 360 человек и 50 компаний - росСМИ Видео
20:37
"Нафтогаз" обнародовал конечные цены на газ для населения
20:08
Прокуратура Польши проверит украинскую игру об Освенциме
19:39
Верховная Рада поддержала законопроект о мерах борьбы с буллингом
19:32
Обмен моряков "Норда": Украина выступила с неожиданным заявлением Видео
19:27
Дженнифер Энистон Видео
18:58
Упавший в Индонезии Boeing имел технические проблемы Видео
18:54
Презентация Apple: Macbook Air, iPad Pro и другие новинки компании
18:29
Умер создатель мультфильма "Остров сокровищ", художник и мультипликатор Давид Черкасский
18:09
Когда и как в Украине отмечают Хэллоуин Видео
18:06
В ноябре киевлянам придется платить за ЖКХ без учета субсидий Видео
18:02
В МИД Украины отреагировали на решение Венгрии по "уполномоченному по Закарпатью"
17:59
Россия значительно дальше от развала, чем 20 лет назад - эксперт
17:39
Погода на ноябрь-2018: Украину ждет значительное похолодание и мокрый снег Видео
17:29
Украину могут принять в НАТО в порядке исключения - офицер США
17:09
Apple презентовала новый Macbook Air: названа стоимость Видео
16:59
Гитарист легендарной рок-группы попал под арест за детское порно
16:55
Как взять кредит онлайн без лишних проблем? новости компании
16:50
Россия обменяла украинских моряков на экипаж задержанного судна "Норд" Видео
16:36
В Сети заблокировали клипы на песню Oxxxymiron о расстреле учеников в школе
16:22
Глава РПЦ впервые раскрыл подробности разговора с Варфоломеем по Украине
16:10
"Проснулся от минета": СМИ узнали новые подробности скандала с оральным сексом в поезде "Укрзализныци"
16:04
Скандал в Черновцах: полицейский жестоко избил водителя из-за неправильной парковки Видео
15:56
"Нихрена себе сиси": Анну Седокову осудили за откровенное видео Видео
15:44
В Госпогранслужбе предупредили: РФ готовит блокаду морских и речных портов Украины Видео
15:39
СМИ рассекретили воевавшую за боевиков на Донбассе бывшую монахиню-наркоторговку
15:36
Как создать умопомрачительный образ на Хэллоуин: грим, костюм и лучшие идеи для праздника Фото Видео
15:14
"Глаз не отвести!": Надежда Мейхер восхитила стройной фигурой в купальнике
15:11
"Порошенко будет биться до крови": журналист прокомментировал смену главы Киевской ОГА
15:10
"Чем дети дышат, бл*?", жители Армянска рассказали о последствиях химических выбросов Видео
15:07
Хакеры "слили" в Сеть откровенные фото известной американской спортсменки Фото
14:48
ФСБ "сцапало" пограничника, "сливавшего" данные о поездке "ГРУшников" Чепиги и Мишкина
14:47
Порошенко отпразднует окончание войны вместе с Путиным
14:26
Гибель Поплавской: в Сети появилось фото выжившего в ДТП актера "Дизель шоу" Видео
14:23
Порошенко сменил "уставшего" главу Киевской ОГА
14:09
Вкус "ДНР": в Киеве продают шоколад из оккупированного Донецка, опубликованы фото
14:00
Презентация Apple 30 октября 2018 года: какие новинки представит компания Видео
13:38
Прощание с Меркель уже началось мнение
13:28
"Серая зона сокращается": волонтер рассказал о продвижении вперед ВСУ на Донбассе Видео
13:21
"Верю": Светлана Лобода заинтриговала фанатов загадочным посланием
13:04
Покусились на святое: стало известно, как сильно подорожало сало для украинцев
12:46
"Очень идет, невероятно": Даша Астафьева сменила имидж
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять