Дженнифер Энистон / EPA / UPG

Дата рождения: 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США.

Детство и образование

Дженнифер Энистон родилась в семье американского актера греческого происхождения Джона Энистона (урожденный Яннис Анастассакис, родом с острова Крит) и Нэнси Доу, актрисы с шотландскими и итальянскими корнями.

У Дженнифер есть два брата — Джон Мелик (старший) и Алекс Энистон (младший). Крестный отец Энистон — греко-американский актер Телли Савалас, лучший друг ее отца.

Дженнифер Энистон с отцом / https://www.instagram.com/flawlessjenaniston/

Ее дед (по фамилии Анастассакис) приехал в США из Греции и стал владельцем закусочной.

Энистон училась в штайнеровской школе в Нью-Йорке, где ходила в драматический кружок. Именно там развился ее актерский талант. Кроме того, Энистон научилась хорошо рисовать.

Родители Дженнифер развелись, когда ей было 9 лет. Она осталась с матерью, но продолжала общаться с отцом, и ездила к нему а Лос-Анджелес, где он играл одну из главных ролей в сериале "Дни нашей жизни".

В 11 лет Дженнифер начала играть в драматическом кружке школы Рудольфа Штайнера, профессионально научиться актерскому мастерству Энистон решила в 1987 году в нью-йоркской школе искусств LaGuardia, после окончания которой приняла участие в нескольких бродвейских постановках (For Dear Life, Dancing on Checker’s Graveи других).

В этот период Энистон также подрабатывала курьером, занималась телефонным маркетингом, работала официанткой и продавщицей мороженого.

Дженнифер Энистон в юности / https://www.instagram.com/jenniferanistononline/?hl=ru

Творческая деятельность

В 1990 году Энистон решила покорять Голливуд. Сначала актриса участвовала в радио-шоу Говарда Стерна, и сыграла роль в низкопробном комедийном сериале "Моллой".

Фильм "Лагерь Кукамонга" стал дебютной кинолетной Энистон, ее заметили, и предложили главную роль в ужастике "Лепрекон". Этот хоррор-фильм стал безусловным успехом только что созданной киностудии Trimark, ну а Дженнифер получила первую порцию славы.

Дженнифер Энистон в фильме ужасов / https://uznayvse.ru/images/stories2016/uzn_1471336552.jpg

Однако, всемирную известность и славу Энистон принесла роль Рейчел Грин в сериале "Друзья" (1994).

Актеры сериала "Друзья" / https://www.instagram.com/jenniferjaniston/

Изначально на роль Рейчел хотели взять Кортни Кокс, а на роль Моники – Энистон. Но во время работы над первым эпизодом женщины поняли, что просто обязаны поменяться персонажами.

В моду моментально вошла "стрижка как у Дженнифер Энистон" – прямые гладкие как шелк волосы.

Роль Рейчел принесла Энистон пять номинаций на "Эмми" в категории "Лучшая женская роль в комедийном сериале" и одну победу.

Сериал "Друзья" продолжался 10 сезонов, и в 2004 году вышел последний сезон.

Однако, во время сьемок в сериале, Энистон не отказывалась от других ролей. Она успела сняться в независимой комедии "Только она единственная", в романтической комедии "Портрет совершенства", в фильмах "Ускользающий идеал", "Тонкая розовая линия" и "Офисное пространство", также она озвучила главную героиню мультфильма "Стальной гигант".

В 1998 Энистон сыграла женщину, влюбленную в гомосексуала, в трагикомедии "Объект моего восхищения" а в 2002 исполнила роль непривлекательной кассирши из супермаркета в независимой драме "Хорошая девочка".

Успешным стал и фильм "Брюс Всемогущий", в котором она сыграла роль подруги главного героя Джима Керри.

В 2004 она снялась с Беном Стиллером в комедии "А вот и Полли".

В конце 2005 года Энистон появилась в главных ролях в фильмах "Цена измены" и "Ходят слухи".

В 2006 в ограниченный прокат вышла малобюджетная картина "Друзья с деньгами", в котором главные роли помимо Энистон также сыграли Кэтрин Кинер, Джоан Кьюсак и Фрэнсис Макдорманд.

Следующий фильм с участием Энистон "Развод по-американски".

В 2006 году Энистон дебютировала в роли режиссера, она поставила короткометражку "Room 10" с Робин Райт Пенн и Крисом Кристофферсоном.

25 декабря 2008 года в прокат вышла комедия "Марли и я", где партнером Дженнифер Энистон стал Оуэн Уилсон.

Следующим фильмом Энистон стала романтическая комедия "Обещать — не значит жениться".

В марте 2010 состоялась премьера фильма "Охотник за головами" с участием Дженнифер и Джерарда Батлера.

Следующий фильм Энистон, комедийная мелодрама "Больше, чем друг".

11 февраля 2011 была выпущена романтическая комедия "Притворись моей женой".

Летом 2011 года вышла комедия "Несносные боссы" с Дженнифер Энистон, Джейсоном Бейтманом, Колином Фарреллом, Кевином Спейси и Джейми Фоксом.

24 февраля 2012 года состоялась премьера комедии "Жажда странствий". Режисером фильма выступил Дэвид Уэйн, а продюсером — Джадд Апатоу.

3 августа 2013 года состоялась премьера комедии "Мы — Миллеры".

14 сентября 2013 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто состоялась премьера криминальной комедии "Укради мою жену". Партнерами Дженнифер в картине выступили Айла Фишер и Тим Роббинс.

Осенью 2013 года в Нью-Йорке прошли сьемки фильма, получившего российское название "Мисс Переполох".

В начале 2014 года стартовали сьемки "Несносных боссов 2" — продолжении первой части 2011 года, имевшей огромный успех.

В этом же году Энистон, наряду с Кейси Аффлеком и Памелой Андерсон, приняла участие в озвучании документального фильма "Единство", рассказывающем историю создания Вселенной.

8 сентября 2014 года на Международном кинофестивале в Торонто состоялась премьера драмы "Торт". За этот фильм она получила номинации на Премию Гильдии киноактеров и Золотой Глобус, однако уступила награды Джулианне Мур за фильм "Все еще Элис".

Долгое время Энистон числилась за проектом "Уже скучаю по тебе", который снимает режиссер "Сумерек" Кэтрин Хардвик, где должна была сыграть на пару с Тони Коллетт. В итоге ее заменили на Рэйчел Вайс, которая в свою очередь отказалась от участия в съемках из-за их постоянного переноса. Дрю Бэрримор заменила Рейчел.

В 2018 году было объявлено о подготовке к съемкам сериала, звездами которого станут Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

Личная жизнь

Энистон встречалась с музыкантом Адамом Дьюрицем и актером Тейтом Донованом, однако до свадьбы дело так и не дошло.

Первым мужем Энистон стал известный актер Брэд Питт. Пара поженилась июля 2000 года в Малибу.

Энистон и Питт / Instagram/jenniferjaniston

Спустя 5 лет 2 октября 2005 года Энистон и Питт развелись, разлучницей стала Анджелина Джоли, с которой Питт сыграл в фильме "Мистер и миссис Смит".

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Reuters

После развода с Питтом Энистон приписывали романы с актерами Винсом Воном, Джоном Майером, Джерардом Батлером.

С мая 2011 года Энистон встречалась с актером Джастином Теру. Они вместе снимались в комедии "Жажда странствий".

10 августа 2012 года, после 15 месяцев отношений, пара объявила о помолвке в день 41-го дня рождения Теру.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру / Reuters

В ночь с 5 на 6 августа 2015 они втайне поженились в их собственном доме в Лос-Анджелесе.

16 февраля 2018 года Дженнифер официально объявила о своем разводе с Джастином Теру.

Детей у актрисы нет.