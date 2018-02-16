"Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе": соцсети отреагировали на новость о разводе актрисы

Дженнифер Энистон и Джастин Теру после 7 лет отношений и 2 лет брака объявили о разводе, на эту новость бурно отреагировали пользователи соцсетей.

Больше всего обсуждений возникло в Twitter. Пока одни не могут поверить в развод Энистон с Теру, другие снова женят актрису и Брэда Питта, который в 2016 году развелся с Анджелиной Джоли.

Инсайдеры утверждают, что Энистон и Питт остались в хороших дружеских отношениях.

Напомним, в 2005 году, ради Джоли, Питт развелся с Энистон после пяти лет брака. Актриса тяжело переживала разрыв с Питтом. Однако в 2011-м Дженнифер нашла счастье в отношениях с актером Джастином Теру, за которого вышла замуж в 2015.