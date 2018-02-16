Дженнифер Энистон разводится с мужем

Американская актриса, кинорежиссер, продюсер Дженнифер Энистон и ее муж-артист Джастин Теру объявили, что решили развестись.

Решение было взаимно и полюбовно принято в конце прошлого года, пишет Reuters со ссылкой на заявление супругов.

По данным агентства, в документе не была указана причина, по которой пара решила расстаться.

"Мы — два лучших друга, которые решили не быть парой, но с нетерпением ждем продолжения нашей заветной дружбы", — говорится в заявлении.

Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру тайно поженились в 2015 году. Ранее актриса была замужем за своим коллегой Брэдом Питтом, он также сейчас не состоит в браке — в сентябре 2016-го стало известно, что он и американская актриса Анджелина Джоли разводятся.