Известная украинская актриса разводится с мужем-военным

Кратко:
- Кто первый подал на развод
- Что говорят сами "герои"
Украинская популярная актриса Наталка Денисенко сообщила о том, что разводится со своим мужем-военным.
Как пишет ТСН, о том, что пара приняла решение разводится, стало известно из реестра рассмотрения судебных дел. Истицей выступила сама актриса - Наталка Денисенко.
Оказалось, что актриса подала в суд на расторжение брака еще 31 января. Соответственно, истцом выступает Андрей Фединчик. Дело о разводе супругов будет рассмотрено в суде уже 8 мая.
Пока официальных комментариев ни от актрисы, ни от ее супруга не было. Скорее всего, это пока вопрос времени.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, актриса Наталка Денисенко прокомментировала скандал вокруг Остапчука, Буше и Позитива. Она очень недовольна, что общество навязывает женщинам свои стандарты красоты.
А также ранее Наталка Денисенко вернулась с отдыха в Турции домой, где ее ожидал неприятный сюрприз. Увы, для артистки отпуск обернулся неприятностями на коже, Наталка показала честное фото без макияжа и фильтров.
Вас также может заинтересовать:
- Через месяц после операции: Денисенко рассказала про состояния мужа-воина
- "Жизнь продолжается": Наталка Денисенко ошеломила признанием о личной жизни
- "Злоба, обиды": Наталка Денисенко поразила громким признанием
Кто такая Наталка Денисенко?
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред