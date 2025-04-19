Известная украинская актриса разводится с мужем-военным

Наталка Денисенко подала на развод со своим мужем - уже скоро состоится суд.

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Наталка Денисенко подала на развод / Коллаж Главред, фото Instagram/natalka_denisenko, Facebook/Лора Созаева

Кратко:

Кто первый подал на развод

Что говорят сами "герои"

Украинская популярная актриса Наталка Денисенко сообщила о том, что разводится со своим мужем-военным.

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Как пишет ТСН, о том, что пара приняла решение разводится, стало известно из реестра рассмотрения судебных дел. Истицей выступила сама актриса - Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко занята новыми проектами / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Оказалось, что актриса подала в суд на расторжение брака еще 31 января. Соответственно, истцом выступает Андрей Фединчик. Дело о разводе супругов будет рассмотрено в суде уже 8 мая.

Наталка Денисенко шикарна в новой фотосессии / Фото Instagram/natalka_denisenko

Пока официальных комментариев ни от актрисы, ни от ее супруга не было. Скорее всего, это пока вопрос времени.

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Отметим, как сообщал Главред, актриса Наталка Денисенко прокомментировала скандал вокруг Остапчука, Буше и Позитива. Она очень недовольна, что общество навязывает женщинам свои стандарты красоты.

А также ранее Наталка Денисенко вернулась с отдыха в Турции домой, где ее ожидал неприятный сюрприз. Увы, для артистки отпуск обернулся неприятностями на коже, Наталка показала честное фото без макияжа и фильтров.

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Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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