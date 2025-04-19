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Передать Львов и Ивано-Франковск китайцам: в РФ озвучили безумный план

Даяна Швец
19 апреля 2025, 18:40
648
В России размечтались, что Львов может стать "замечательным китайским городом", а на земле Ивано-Франковска вместо русинов должны быть китайцы.
путин, львов, китайцы
У Путина озвучили странную идею о Львове и китайцах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что сказал Соловьев:

  • Западные регионы Украины, в частности Львов и Ивано-Франковск, могут достаться Китаю
  • Россия должна захватить большую часть Украины, а Львов и Ивано-Франковск передать Пекину

Один из главных рупоров российской пропаганды Владимир Соловьев снова "отличился" очередным абсурдным заявлением в своей авторской передаче. На этот раз он решил, что западные регионы Украины могут достаться... Китаю.

В эфире, отрывок которого разлетелся по сети, Соловьев высказал фантазию, якобы Россия должна захватить большую часть территории Украины, а Львов и Ивано-Франковск - передать Пекину.

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"Свою часть (Украины - ред) мы забираем. А Львов - замечательный китайский город. Нет? Не нравится Львов китайский? А мне очень нравится. Кстати, Ивано-Франковск... Русинов вон, а на их земле китайцы", - заявил Соловьев.

Соловьев сделал странное заявление о Львове
Соловьев сделал странное заявление о Львове / фото: тг-канал Главред

Его заявление в студии встретили с заметным недоумением - даже среди постоянных гостей пропагандистского шоу не нашлось единомышленников для такой "геополитической инициативы".

Владимир Соловьев - последние новости и заявления

Как ранее сообщал Главред, пропагандист Соловьев истерикой отреагировал на удары ВСУ оружием США по России. Также он начал пугать аудиторию россиян ядерным ударом Украины.

Кроме этого, пропагандист Соловьев "бомбанул" против Кремля и захотел отправить Путина в отставку. Такое решение он считает одной из возможных мер для решения проблем на фронте.

Больше важных новостей:

Кто такой Владимир Соловьев

Владимир Соловьев - российский пропагандист и рупор Кремля. Известный своими антиукраинскими высказываниями и пророссийской пропагандой, задолго до оккупации Крыма Россией угрожал оккупацией и вербализировал намерения РФ по оккупации.

В августе 2014 включен Украиной в санкционный список за позицию относительно войны на востоке Украины и аннексии Крыма Россией. Занесен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Поддерживает путинский режим и войну России против Украины, пишет Википедия.

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