"Дадут ТЯО!": Соловьев истерикой отреагировал на удары ВСУ оружием США по России

Пропагандист начал пугать аудиторию россиян ядерным ударом Украины.

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Соловьев истерит из-за ударов по приграничью России / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев не остался равнодушным к недавнему разрешению Америки, предоставленному Украине, бить по территории РФ оружием США - и вставил свои пять копеек в вечернем эфире, пугая россиян еще и ядерными ударами.

В последнем шоу путинский шут заявил своей аудитории, что Украина близка к получению ТЯО.

"А знаете, что будет дальше? Через шаг Украина получит тактическое ядерное оружие. Точно так же, как сейчас получила разрешение, как получила носители…. Они получат тактическое ядерное оружие", - сказал Соловьев.

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Затем пропагандист пожаловался, что Украина в отличие от России не будет тянуть время, чтобы использовать это оружие по стране-агрессору.

"Под аплодисменты Запада!" - перешел пропагандист на визг.

Соловьев пророчит ядерный удар по России - смотрите видео:

Украина начала использовать западное оружие по России - что следует знать

ВСУ в первые часы после получения соответствующего разрешения от США ударили по военным объектам россиян в Белгородской области.

Однако у ВСУ все еще есть ограничения по применению американского вооружения, например, наши военные не могут запускать дальнобойную баллистику ATACMS и атаковать этим оружием дальние военные объекты оккупантов, непосредственно не использующиеся агрессором в ходе войны.

На крайние меры Вашингтон пошел в связи с обострением ситуации в Харьковской области, где русские ведут масштабное наступление, пытаясь распорошить силы и средства ВСУ.

Кто такой Владимир Соловьев Владимир Соловьев – русский пропагандист и рупор Кремля. Известный своими антиукраинскими высказываниями и пророссийской пропагандой, задолго до оккупации Крыма Россией угрожал оккупацией и вербализовывал намерения РФ по оккупации. В августе 2014 года включен Украиной в список санкций за позицию относительно войны на востоке Украины и аннексии Крыма Россией. Внесен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Поддерживает путинский режим и войну России против Украины, пишет Википедия.

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