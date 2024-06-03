"Дадут ТЯО!": Соловьев истерикой отреагировал на удары ВСУ оружием США по России

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев не остался равнодушным к недавнему разрешению Америки, предоставленному Украине, бить по территории РФ оружием США - и вставил свои пять копеек в вечернем эфире, пугая россиян еще и ядерными ударами.
В последнем шоу путинский шут заявил своей аудитории, что Украина близка к получению ТЯО.
"А знаете, что будет дальше? Через шаг Украина получит тактическое ядерное оружие. Точно так же, как сейчас получила разрешение, как получила носители…. Они получат тактическое ядерное оружие", - сказал Соловьев.
Затем пропагандист пожаловался, что Украина в отличие от России не будет тянуть время, чтобы использовать это оружие по стране-агрессору.
"Под аплодисменты Запада!" - перешел пропагандист на визг.
Соловьев пророчит ядерный удар по России - смотрите видео:
Украина начала использовать западное оружие по России - что следует знать
ВСУ в первые часы после получения соответствующего разрешения от США ударили по военным объектам россиян в Белгородской области.
Однако у ВСУ все еще есть ограничения по применению американского вооружения, например, наши военные не могут запускать дальнобойную баллистику ATACMS и атаковать этим оружием дальние военные объекты оккупантов, непосредственно не использующиеся агрессором в ходе войны.
На крайние меры Вашингтон пошел в связи с обострением ситуации в Харьковской области, где русские ведут масштабное наступление, пытаясь распорошить силы и средства ВСУ.
Кто такой Владимир Соловьев
Владимир Соловьев – русский пропагандист и рупор Кремля. Известный своими антиукраинскими высказываниями и пророссийской пропагандой, задолго до оккупации Крыма Россией угрожал оккупацией и вербализовывал намерения РФ по оккупации.
В августе 2014 года включен Украиной в список санкций за позицию относительно войны на востоке Украины и аннексии Крыма Россией. Внесен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Поддерживает путинский режим и войну России против Украины, пишет Википедия.
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