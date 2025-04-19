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На Украину подала в суд ООН ядерная страна: что стало причиной

Даяна Швец
19 апреля 2025, 14:42
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Иск подан не только против Украины, но и против Канады, Британии и Швеции.
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Почему Тегеран подал иск в суд / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что сделал Иран:

  • Подал жалобу на Канаду, Украину, Швецию и Великобританию из-за решения по катастрофе украинского самолета
  • Считает, что ИКАО не имела права рассматривать дело из-за отсутствия прямых дипломатических переговоров
  • Отрицает наличие доказательств пребывания гражданина Великобритании на борту сбитого самолета

Иран подал официальную жалобу в Международный суд ООН на четыре страны - Канаду, Украину, Швецию и Великобританию. Причиной стало решение Совета ИКАО (Международной организации гражданской авиации), который выступил против действий Ирана после катастрофы украинского самолета в январе 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Международного суда ООН.

Тегеран убежден: ИКАО не имела права рассматривать дело, ведь, по утверждению иранской стороны, никакого прямого дипломатического разговора между Украиной и Ираном не произошло - а это, по мнению Ирана, нарушает процедуру.

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Отдельно Иран указал на якобы отсутствие доказательств того, что гражданин Великобритании находился на борту сбитого самолета, и назвал соответствующий иск Лондона "неприемлемым".

"Заявители никогда по-настоящему не пытались добросовестно принять участие в дискуссиях с Ираном с целью разрешения разногласий (...) На самом деле они стремились заклеймить Иран и рассматривать нарушение международного права как свершившийся факт, а не искать практическое решение", - утверждает Иран в заявлении в суд.

Несмотря на это, Иран официально признает, что самолет МАУ рейса PS752 был сбит его силами ПВО - правда, подчеркивает, что это произошло "случайно, в результате человеческой ошибки".

Катастрофа МАУ под Тегераном - что известно

Как писал Главред, 8 января 2020 года в Иране произошла авиакатастрофа с самолетом украинской авиакомпании, который следовал рейсом Тегеран - Киев. На борту гражданского Boeing 737 находились 11 украинцев (9 из которых были членами экипажа), а также пассажиры из Великобритании, Германии, Швеции, Ирана, Канады и Афганистана. Всего погибло 176 человек. Однако экспертный анализ не выявил подтверждений преднамеренного уничтожения самолета.

10 февраля того же года в СМИ появились сообщения о том, что канадская разведка получила аудиозапись, на которой голос, похожий на голос министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, обсуждал возможные причины авиакатастрофы. Согласно этим сообщениям, министр допустил возможность преднамеренного сбивания украинского самолета.

В ответ на эти публикации Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что информация о существовании аудиозаписи с "голосом Зарифа" не соответствует действительности.

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Что такое Международный уголовный суд

МУС - первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Основан на основе Римского статута. Резиденция суда находится в Гааге, Нидерланды, пишет Википедия.

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