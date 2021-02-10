Разведка Канады сообщила о секретных переговорах Ирана по делу сбитого МАУ

Разведка Канады получила секретные записи, на которых вероятный министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил данные о сбитом самолете МАУ.
Канадская разведка сообщила, что у них есть аудиозапись разговора, на котором вероятный министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф раскрывает возможные причины авиакатастрофы украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.
При этом министр допустил, что Иран сбил украинский самолет преднамеренно, пишет CBC News.
Авиакатастрофа МАУ: что говорил на записи Зариф
Иранский чиновник допустил, что на самолет МАУ напали два или три "лазутчика".
При этом тайна авиакатастрофы МАУ никогда не будет раскрыта на самом высоком уровне – политическим и военным руководством Ирана, считает Зариф.
"Есть причины, по которым это может никогда не раскрыться. Они не скажут ни нам, ни кому-либо другому, потому что, если они это сделают, это откроет некоторые двери в системы обороны страны, о которых не в наших интересах заявлять публично", – говорится в аудиозаписи.
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Что известно о "записи Зарифа"
Специальный представитель премьер-министра Канады относительно катастрофы Ральф Гудейл уточнил, что канадская разведка эту аудиозапись получила в ноябре 2020 года – и относится к ней серьезно.
В то же время посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что украинская сторона об аудиозаписи узнала из сообщений СМИ, хотя канадская сторона и помогала украинским правоохранителям в расследовании.
Катастрофа самолета МАУ в Иране
- Катастрофа авиалайнера Boeing 737 Международных авиалиний Украины случилась 8 января 2020 года. В результате трагедии погибли 176 человек. На борту самолета находились 11 украинцев, среди которых – 9 членов экипажа.
- Президент Ирана Хасан Рухани через три дня признал, что самолет был сбит иранскими военными в результате "непреднамеренной человеческой ошибки". Глава государства пообещал привлечь к ответственности виновных в трагедии.
- Позднее Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.
- 22 декабря Иран опубликовал отчет о причинах крушения Боинга МАУ. Копию отчета иранские чиновники уже передали официальным лицам всех стран, граждане которых погибли при крушении Боинга.
- 30 декабря иранские СМИ сообщили о готовности Тегерана выплатить компенсации родственникам погибших в размере 150 тысяч долларов.
- Президент Украины Владимир Зеленский 8 января заявил, что все виновные в преступлении будут наказаны, а родственникам погибших выплатят компенсацию.