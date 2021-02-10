Разведка Канады сообщила о секретных переговорах Ирана по делу сбитого МАУ

Авиакатастрофа МАУ: Канада получила секретные записи Ирана / Reuters

Канадская разведка сообщила, что у них есть аудиозапись разговора, на котором вероятный министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф раскрывает возможные причины авиакатастрофы украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

При этом министр допустил, что Иран сбил украинский самолет преднамеренно, пишет CBC News.

Авиакатастрофа МАУ: что говорил на записи Зариф

Иранский чиновник допустил, что на самолет МАУ напали два или три "лазутчика".

При этом тайна авиакатастрофы МАУ никогда не будет раскрыта на самом высоком уровне – политическим и военным руководством Ирана, считает Зариф.

"Есть причины, по которым это может никогда не раскрыться. Они не скажут ни нам, ни кому-либо другому, потому что, если они это сделают, это откроет некоторые двери в системы обороны страны, о которых не в наших интересах заявлять публично", – говорится в аудиозаписи.

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Что известно о "записи Зарифа"

Специальный представитель премьер-министра Канады относительно катастрофы Ральф Гудейл уточнил, что канадская разведка эту аудиозапись получила в ноябре 2020 года – и относится к ней серьезно.

В то же время посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что украинская сторона об аудиозаписи узнала из сообщений СМИ, хотя канадская сторона и помогала украинским правоохранителям в расследовании.

Катастрофа самолета МАУ в Иране