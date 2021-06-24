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Катастрофа МАУ под Тегераном: экспертиза не подтвердила умышленное уничтожение самолета – СМИ

24 июня 2021, 06:46

Экспертизу крушения самолета провели в Канаде. Анализ базируется на всех доказательствах и разведывательных данных, доступных правительству страны.

Катастрофа МАУ
Самолет МАУ потерпел крушение 8 января 2020 года / Reuters

Официальная судебно-медицинская экспертиза крушения самолета Международных авиалиний Украины, проведенная в Канаде, якобы не обнаружила подтверждений, что воздушное судно сбили намеренно. Однако это не освобождает Иран от ответственности за гибель 176 человек, которые были на борту.

Отчет, в котором об этом говорится, еще не обнародовали, но с документом смог ознакомиться общественный вещатель CBC News. Анализ базируется на всех доказательствах и разведывательных данных, доступных правительству Канады.

В документе указывается, что Иран не предоставил достоверного объяснения, почему и как его военные сбили самолет.

"Принимая во внимание совокупность доступной информации, судебно-медицинская команда пришла к выводу, что ряд поступков и бездействия иранской гражданской и военной власти привел к опасной ситуации, при которой ранее определенные риски были недооценены и не учтены", - говорится в отчете.

"Гражданская и военная власть Ирана своими действиями и бездействием непосредственно наразили рейс PS752 и другие гражданские самолеты на опасность, создав условия, в которых оператор боевой системы имел возможность запустить ракеты, не сумев принять адекватные меры для уменьшения этого высокого риска", - отмечается в документе.

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Этот отчет дает Канаде возможность введения санкций против Ирана. При этом Иран "обязан предоставить четкие ответы по всем аспектам этой трагедии".

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что правительство будет использовать все доступные варианты, включая Международный суд в Гааге.

"Отчет показывает, что официальный отчет о событиях в Иране является хитрым, обманчивым и поверхностным, и намеренно игнорирует ключевые факторы", — написал Трюдо.

"Высшие чиновники режима принимали решения, которые привели к этой трагедии, и мир не должен позволять им безнаказанно прятаться за кучкой "козлов отпущения", — добавил премьер-министр Канады.

Катастрофа самолета МАУ в Иране

  • 8 января 2020 года самолет Международных авиалиний Украины, который выполнял рейс по направлению Тегеран-Киев, потерпел крушение в Иране. На борту гражданского авиалайнера Boeing 737 находились 11 украинцев (9 из них - члены экипажа), а также граждане Британии, ФРГ, Швеции, Ирана, Канады и Афганистана. Всего - 176 человек.
  • Через три дня после авиакатастрофы в Тегеране признали, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Хасан Рухани сказал, что авиалайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки". Он пообещал привлечь виновных к ответственности.
  • В итоговом отчете Ирана причиной крушения самолета МАУ назвали "ошибку оператора системы ПВО". В Украине заявили, что отчет является "сборником манипуляций". Как полагают в Киеве, Тегеран пытается уйти от ответственности и оправдать свое государство.
  • 10 февраля СМИ сообщили о том, что в распоряжении канадской разведки оказалась аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос главы МИД Ирана Джавада Зарифа, говорит о возможных причинах крушения лайнера. Согласно сообщению, министр допустил, что украинский авиалайнер могли сбить преднамеренно.
  • В МИД Ирана заявили, что информация Канады о наличии аудиозаписи с "голосом Зарифа", не соответствует действительности.
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