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В Иране опровергли попытку скрыть причины крушения украинского Боинга

10 февраля 2021, 13:35
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Спикер иранского МИД Саид Хатибзаде утверждает - его начальник Мохаммад Джавад Зариф ни в коем случае не пытался скрыть причины крушения Боинга МАУ.

Боинг
В Иране опровергли попытку скрыть причины крушения украинского Боинга / Reuters

Информация, обнародованная канадскими СМИ, о том, что руководитель иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф якобы заявлял о необходимости сохранить в тайне истинные причины крушения украинского лайнера Боинг под Тегераном в начале января 2020 года, не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде, сообщает портал РИА Новости.

Дипломат заявил ‒ распространенная в СМИ информация не заслуживает доверия. Многие слова, которые журналисты приписали Джавад Зарифу, вообще не соответствуют его реальным высказываниям.

9 февраля телеканал CBC сообщил, что канадские органы безопасности изучают аудиозапись, где, предположительно, глава иранского МИД обсуждает с кем-то возможность того, что уничтожение украинского самолета под Тегераном в январе 2020 года было преднамеренным актом. По данным его источников, на записи Зариф якобы говорит, что высшее руководство исламской республики и генералитет по ряду причин никогда не раскроют правду об этой трагедии, так как это может угрожать безопасности страны.

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Катастрофа МАУ в Иране – о чем сообщалось ранее:

  • 8 января в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
  • Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
  • 18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию ​​на исследование.
  • 21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета прошло успешно.
  • Позднее Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.
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