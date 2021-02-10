В Иране опровергли попытку скрыть причины крушения украинского Боинга / Reuters

Информация, обнародованная канадскими СМИ, о том, что руководитель иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф якобы заявлял о необходимости сохранить в тайне истинные причины крушения украинского лайнера Боинг под Тегераном в начале января 2020 года, не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде, сообщает портал РИА Новости.

Дипломат заявил ‒ распространенная в СМИ информация не заслуживает доверия. Многие слова, которые журналисты приписали Джавад Зарифу, вообще не соответствуют его реальным высказываниям.

9 февраля телеканал CBC сообщил, что канадские органы безопасности изучают аудиозапись, где, предположительно, глава иранского МИД обсуждает с кем-то возможность того, что уничтожение украинского самолета под Тегераном в январе 2020 года было преднамеренным актом. По данным его источников, на записи Зариф якобы говорит, что высшее руководство исламской республики и генералитет по ряду причин никогда не раскроют правду об этой трагедии, так как это может угрожать безопасности страны.

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