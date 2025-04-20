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Вторая смерть за неделю: на Буковине нашли тело 19-летнего курсанта - детали

Мария Николишин
20 апреля 2025, 10:31
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа вместе с криминалистами.
Вторая смерть за неделю: на Буковине нашли тело 19-летнего курсанта - детали
Смерть курсанта ГПСУ / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • На Буковине нашли тело курсанта
  • 19-летний парень имел признаки огнестрельного ранения

В субботу, 19 апреля, на Буковине нашли тело курсанта с признаками огнестрельного ранения, который учился в академии Госпогранслужбы. Об этом рассказала пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, передает Суспільне Хмельницкий.

Отмечается, что 19-летний курсант военного вуза из Хмельницкой области нес службу на участке ответственности Черновицкого пограничного отряда.

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По предварительным данным, около 18:20 часов субботы, парень выстрелил себе в голову из вверенного ему оружия.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа вместе с криминалистами, проводится осмотр места происшествия. После завершения первоочередных мероприятий будет решаться вопрос о регистрации уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой самоубийство", - отметили в прокуратуре.

Смерть курсанта - последние новости Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 апреля около 10:00 в Хмельницком было обнаружено тело 20-летнего курсанта с огнестрельным ранением. Юноша был первокурсником Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

19 марта во Львовском университете внутренних дел МВД Украины также нашли мертвым курсанта. Сначала дело расследовали как "самоубийство". Однако позже выяснилось, что к этому могли быть причастны посторонние лица.

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