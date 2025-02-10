'Я живой': в Одесском университете МВД курсанта случайно 'похоронили'

Курсант ОГУВД, который продолжает службу, обнаружил свое имя среди погибших на Мурале памяти.

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Курсант ОГУВД возмущен ошибкой на Мурале памяти / Коллаж: Главред, фото: ОГУВД

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В ОГУВД на Мурале памяти погибших выпускников ошибочно разместили фото живого курсанта Алексея Стеценко

Стеценко обратился к МВД и руководству университета с требованием объяснений и немедленного исправления ошибки видео дня

ОГУВД после четырех дней молчания признал ошибку и извинился

В Одесском государственном университете внутренних дел открыли Мурал памяти выпускников и курсантов, погибших, защищая Украину. Однако среди увековеченных имен неожиданно оказался курсант Алексей Стеценко, который на самом деле жив и продолжает службу. Об этом стало известно из сообщения ОГУВД в Facebook.

На территории университета состоялась торжественная церемония открытия Мурала памяти, посвященного выпускникам и курсантам, которые погибли, защищая Украину. На мероприятии присутствовали руководители вуза, представители власти, общественность и семьи погибших. Однако среди почтенных погибших выпускников ошибочно разместили памятную доску с живым курсантом Алексеем Стеценко.

Стеценко был шокирован, когда узнал, что его имя и фото оказались среди погибших. Он обратился в МВД Украины и Департамент внутренней безопасности Нацполиции по поводу инцидента.

Также курсант публично обратился к руководству университета с требованием немедленно убрать его данные с мемориала и разобраться, как вообще могла произойти такая ошибка.

"Я жив!!! Требую немедленных разъяснений относительно того, как это меня похоронили уже, когда я и дальше продолжаю служить Украине! Требую немедленно убрать мои фотографии с личными данными с мемориальной доски и привлечь к ответственности лиц, причастных к предоставлению недостоверной информации обо мне и размещению ее в целом", - возмутился курсант в комментариях.

Стеценко также саркастически поинтересовался, получил ли кто-то уже выплаты за его "гибель".

"Что это такое творится?! Мне уже звонит много родственников по этому поводу и коллег. Возможно там уже и выплаты в 15 миллионов за меня кто-то успел получить, а я и не знаю?!?! Ожидаю объяснений", - добавил он.

Ответ университета

Инцидент вызвал волну обсуждений в соцсетях. Представительница ОГУВД Зоя Дмитрук пообещала изучить вопрос и дать объяснения курсанту лично.

Впоследствии ОГУВД официально признал ошибку и извинился перед Алексеем. В заявлении руководство университета пообещало убрать его фото с Мурала и привлечь к ответственности виновных в ситуации.

"Руководство и лично ректор Одесского государственного университета внутренних дел приносит искренние извинения Алексею Стеценко, чье фото было размещено на Мурале памяти выпускников и соискателей высшего образования университета, которые отдали свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашего государства. Лицо, допустившее эту ужасную недопустимую ошибку, будет привлечено к ответственности, а фото будет немедленно удалено с Мурала и из официальных сообщений на страницах университета в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Инциденты в Одессе - последние новости

Напомним, 9 февраля в Одессе жестоко избили 72-летнюю мать погибшего военного. Женщина пришла в офис "Батькивщины" по договору на медобслуживание, где работница отказалась ее пускать, а затем напала. Пострадавшая еле добралась до работы, после чего ей вызвали скорую.

Также командир одной из воинских частей в течение семи месяцев требовал у подчиненных 30% от дополнительных выплат за боевые задачи, мотивируя это "потребностями части". По данным полиции, он собрал более 400 тысяч гривен.

Как сообщал Главред, 26 января писательница Виктория Колтунова заявила, что работники ТЦК схватили ее сына Максима, несмотря на наличие отсрочки, вывезли за город, избивали три часа и требовали деньги. По ее словам, парня выбросили без сознания, думая, что он умер. В больнице у него диагностировали переломы ребер, проколотые легкие и сотрясение мозга. Одесский ТЦК заявил, что проведет служебную проверку.

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