Узнает ли кот себя в зеркале: ветеринар дал окончательный ответ

Вкратце:
- Ветеринар Коутс говорит, что коты себя в зеркале не узнают
- Исследование показывает, что коты не идентифицируют свое отражение
- Пушистики, вероятно, видят в зеркале другое животное, а не себя
Вы когда-нибудь ловили своего кота на том, как он пристально разглядывает себя в зеркале? Многие замечали подобное поведение у домашних питомцев, и естественно возникает вопрос - а понимают ли коты, что это их собственное отражение? На этот вопрос ответила ветеринар Дженнифер Коутс в комментарии для издания pet MD, пишет Главред.
Она отметила, что хотя котов почти не привлекали к научным экспериментам на эту тему, существует одно современное исследование, в котором анализировали поведение животных на основе видео с YouTube. И вывод неутешительный: пушистики не способны распознать себя в зеркале.
"Хотя невозможно точно знать, что происходит в голове кота, когда он видит свое отражение в зеркале, его реакция похожа на реакцию котов, которые неожиданно столкнулись с другим котом. Их дополнительную растерянность можно легко объяснить, ведь, хотя они видят другого кота, они не могут почувствовать его запах, услышать или прикоснуться к нему - странная ситуация, если вы не можете понять, что говорит вам зеркало", - отметила ветеринар.
Так что именно они видят? Скорее всего, кот просто осознает, что происходит что-то необычное или важное, но не ассоциирует это с собой. Ему кажется, что перед ним другое существо - возможно, даже потенциальный соперник или друг.
Также ранее ветеринары ответили, обижаются ли коты на своих хозяев.
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