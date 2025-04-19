Узнает ли кот себя в зеркале: ветеринар дал окончательный ответ

Многие владельцы кошек замечали, как их питомцы рассматривают себя в зеркале, что вызывает вопросы о понимании ими собственного отражения.

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Эксперт раскрыла правду о котах и зеркалах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Ветеринар Коутс говорит, что коты себя в зеркале не узнают

Исследование показывает, что коты не идентифицируют свое отражение

Пушистики, вероятно, видят в зеркале другое животное, а не себя

Вы когда-нибудь ловили своего кота на том, как он пристально разглядывает себя в зеркале? Многие замечали подобное поведение у домашних питомцев, и естественно возникает вопрос - а понимают ли коты, что это их собственное отражение? На этот вопрос ответила ветеринар Дженнифер Коутс в комментарии для издания pet MD, пишет Главред.

Она отметила, что хотя котов почти не привлекали к научным экспериментам на эту тему, существует одно современное исследование, в котором анализировали поведение животных на основе видео с YouTube. И вывод неутешительный: пушистики не способны распознать себя в зеркале.

видео дня

"Хотя невозможно точно знать, что происходит в голове кота, когда он видит свое отражение в зеркале, его реакция похожа на реакцию котов, которые неожиданно столкнулись с другим котом. Их дополнительную растерянность можно легко объяснить, ведь, хотя они видят другого кота, они не могут почувствовать его запах, услышать или прикоснуться к нему - странная ситуация, если вы не можете понять, что говорит вам зеркало", - отметила ветеринар.

Так что именно они видят? Скорее всего, кот просто осознает, что происходит что-то необычное или важное, но не ассоциирует это с собой. Ему кажется, что перед ним другое существо - возможно, даже потенциальный соперник или друг.

Также ранее ветеринары ответили, обижаются ли коты на своих хозяев.

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