Как правильно есть суши и чем их запивать: все тонкости японских правил этикета

Не стесняйтесь выглядеть как бурундук, если вы едите суши.

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Джамила Мусаева рассказала о правилах этикета в японском ресторане / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Можно ли есть суши руками

Какой алкоголь обычно пьют под суши

Что такое оши-суши

Суши - японское блюдо, которое стало популярно во многих странах мира. Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева рассказала, о том, как правильно есть суши, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, особенно если вы окажетесь в традиционном японском ресторане.

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Как правильно есть суши по этикету

"Первое, что нужно помнить, когда вы идете в ресторан суши, особенно в очень традиционный японский ресторан, вам нужно убедиться, что вы заказываете столик заранее. Когда вы звоните в ресторан, сообщите о своем бюджете, потому что иногда, когда вы заказываете "выбор шефа", вам могут подать очень дорогие суши, и это может превысить ваши бюджетные ограничения. Также стоит сообщить о своих диетических ограничениях или аллергических реакциях", - рассказала Мусаева своем Youtube-канале.

По ее словам, в аутентичном японском ресторане обычно есть три типа заказа. Первый — это "омакасе", что означает "выбор шефа".

"Это значит, что вы полностью доверяете шефу. Вы открыты к новому опыту. Вы приходите за аутентичным японским опытом суши. Вы не знаете, что вам подадут, и это зависит от шефа", - цитирует Главред Мусаеву.

Второй вариант заказа— "окономи", что означает "выбор клиента". Возможно, есть ваши любимые виды суши, которые вы хотите заказывать каждый раз, когда приходите в японский ресторан.

И также есть "окимари", что означает "установленное меню". Обычно это выбор из четырех или пяти блюд, которые вам подадут.

Что нельзя делать в суши-ресторане

Никогда не носите тяжелый парфюм, особенно если вам нравятся сильные древесные ароматы. Когда вы входите в аутентичный японский суши-ресторан, то, вероятнее всего, он будет расположен в очень маленьком помещении. Пространство ограничено, и ваш парфюм будет смешиваться с запахом рыбы и раздражать всех в комнате.

Не фотографируйте еду. Это не принято во многих дорогих ресторанах.

Не разговаривайте громко. Мусаева советует сохранять тишину, чтобы люди могли погрузиться в свой опыт дегустации.

Не стоит вести светские беседы с шефом. Вы можете задавать определенные вопросы, но не спрашивайте его о японской культуре или традициях.

Если вы сидите поближе к шефу - возле стойки, не кладите на нее свои вещи, такие как телефон, ключи, сумку. Обычно стойка сделана из кедра, а это дорогой материал.

Мусаева также рассказала о самых распространенных видах суши, которые обычно можно найти в японских ресторанах. Итак, все виды суши и их названия:

маки (рис с начиннками завернут в лист водорослей нори);

сашими (обычно это сырая рыба, которая подается отдельно без риса);

нигири (состоит из риса, а сверху - свежая рыба).

оши-суши.

Вы не увидите оши-суши в ресторанах, так это очень старинный вид блюда. Идея оши-суши заключается в том, что в давние времена, когда японцы искали способы хранения сырой рыбы, они просто бросали ее в рис, а затем запечатывали в деревянной коробке. Так что "оши" на самом деле означает "коробка суши" или "пресс-суши", и поэтому имеет очень интересную прямоугольную и жесткую форму.

С суши подают своеобразный гарнир - васаби, который является японским хреном. Он имеет зеленый цвет и текстуру пюре и интересный острый вкус.

Также с суши подают маринованный имбирь. Его едят суши между роллами, чтобы очистить вкусовые рецепторы.

"Также мы не должны забывать о соевом соусе. У него очень интересный вкус, который японцы называют умами, что является смесью различных вкусов. Люди раньше верили, что мы можем различать только четыре разных вкуса при помощи наших вкусовых рецепторов: соленый, острый, сладкий и кислый. Но теперь недавно ученые также обнаружили, что мы можем ощущать этот уникальный вкус, который встречается в азиатской кухне, и это умами. Так что соевый соус придает этот вкус умами", - рассказала Мусаева.

Как пользоваться ошибори

В Японии суши-бары часто предлагают своим гостям влажное полотенце, которое также называется "ошибори".

"В Японии суши можно есть не только с палочками, но и руками. Вам предлагают влажное полотенце, чтобы вы могли вытереть руки и подготовиться к употреблению суши руками, если вы этого хотите. Если вы едите суши руками, вы можете сохранить температуру, при которой они были приготовлены, и вы избежите их повреждения деревянными палочками. Так что, если вы не знаете, как пользоваться палочками, то всегда можете кушать суши руками. И это тоже правильный способ", - поделилась эксперт по этикету.

Как правильно надо кушать суши

Никогда не заказывайте сразу все виды суши, которые хотите попробовать. К тому тому времени, когда вы дойдете до конца своего заказа, рис высохнет.

Кушайте один кусочек ролла маки, сашими и нигири за раз - его не нужно резать и делить на части.

"Не стесняйтесь выглядеть как бурундук, потому что именно так мы все выглядим, когда едим суши", - отметила Мусаева.

Также не отделяйте рыбу от других ингредиентов. Это неуважительно к тому произведению искусства, которое шеф создал для вас.

Если вы едите суши пальцами, то держать их нужно между большим и средним пальцем.

Никогда не смешиваете свой соевый соус с васаби. Это ошибка, которую делают много из нас.

Вы можете добавить немного васаби на свои суши, если хотите. Но обычно, когда шеф их готовит, он добавляет щепотку васаби сам.

Перед тем как съесть, кусочек суши окунают в соевый соус, но совсем чуть-чуть. Рис очень быстро впитывает соевый соус и может развалиться.

Имбирь никогда не кладут сверху на суши.

В каком порядке есть роллы

Если у вас есть разнообразие суши на выбор, то лучше начать с тех, в которых рыба светлого цвета, а потом перейти к тем, где рыба темнее, потому что обычно именно так определяется жирность. Темные суши обычно более жирные, и ими не стоит с самого начала перегружать свои вкусовые рецепторы.

"Это почти как с вином. Вы никогда не будете переходить от темного напитка к светлому", - отметила она.

Если вы заказали суши с угрем или японским омлетом, то лучше оставить их на самый конец трапезы, потому что у них слегка сладкий вкус.

Как правильно едят сашими

Суши можно есть руками или палочками, в зависимости от того, что вам удобнее.

Для маки или нигири вы можете использовать палочки или пальцы, потому что в них есть рис, который защищает пальцы от непосредственного контакта с рыбой. С сашими лучше использовать палочки. Если вы используете пальцы, на них останется запах рыбы.

Что лучше всего пить под суши

Что пьют вместе с роллами - очень популярный вопрос. Мусаева рассказала, что если вы любите алкогольные напитки и хотите получить действительно аутентичный японский опыт, то саке — ваш лучший выбор.

Но если вам не нравится вкус саке, то остановите свой выбор на белом вине.

Если вы не пьете алкоголь, то стоит заказать чай. Этот напиток поможет очистить вкусовые рецепторы.

Что нельзя делать с палочками

Никогда не трите палочки друг о друга, ведь это означает, что вы не доверяете качеству палочек в ресторане, в котором вы едите суши.

Вы должны обращаться с палочками так же, как с вилкой и ножом. Не нужно с них лизывать васаби или соевый соус.

Не кладите свои палочки вертикально, потому что в Японии существуют традиционные похороны, когда палочки укладываются именно так. Палочки кладут горизонтально - так, как вы бы сделали с вилкой и ножом.

Обычно в ресторанах подают специальный держатель для палочек. Если его нет, то их кладут на тарелку.

В ресторане в Японии никогда не оставляют на чай шефу. Такой жест может быть неправильно воспринят. Шеф считает, что его долг — готовить суши, и ему не нужны чаевые.

"Если вы действительно хотите поблагодарить шефа и показать ему признательность за работу, вы можете отправить ему саке. И если он согласится выпить, то должен сделать это с вами. Так что если вы не пьете саке, лучше не отправлять ему напиток, поскольку вы не сможете выпить с ним", - рассказала Мусаева.

Когда вы уходите из японского суши-ресторана, вы можете сделать шефу глубокий, уважительный японский поклон, чтобы выразить свою благодарность, и это будет окончание вашей церемонии дегустации суши.

Смотрите видео - Этикет суши и правила поведения за столом в Японии:

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Кто такая Джамила Мусаева Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек. "Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала. Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

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