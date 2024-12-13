Как варить рис для суши: секретная добавка гарантирует потрясающий результат

Идеальное блюдо - как правильно заправлять рис для суши.

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Как не переварить рис для роллов / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/nastia07, Pixabay/moritz320

Приготовление риса для суши имеет свои правила и особенности, ведь для этого блюда необходима своя специфика. И если, например, при приготовлении плова кулинары стараются делать рис рассыпчатым, то для приготовления суши правила совсем другие.

Для использования риса в суши следует быть особо внимательным и аккуратным, ведь в конечном итоге, во многом от крупы зависит качество блюда. Об этом идет речь в материале Главреда.

Как варить рис, чтобы он был клейким

Если вы всерьез подходите к процессу приготовления риса для суши, рекомендуется использовать специальный прибор – рисоварку. Однако и при ее отсутствии рис можно приготовить подходящим для суши.

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Перед началом приготовления риса рекомендуется замочить его на несколько часов, а после этого крупу необходимо промыть, добавить на две чашки риса половину чашки воды. Рекомендуется варить рис на плите или в рисоварке около десяти минут не помешивая, а после выключения дать настоятся еще столько же.

Как сделать рис для суши более клейким

Для того, чтобы рис был более клейким и идеально подходил для суши, рекомендуется использовать специальную заправку. Он сделает рис более липким, но и улучшает вкус роллов.

Порядок действий:

возьмите четыре столовых ложки рисового уксуса;

смешайте с двумя столовыми ложками сахара и добавьте пару щепоток соли;

тщательно размешайте, чтобы сахар полностью растворился в уксусе.

Как правильно заправить рис для суши

Специальную заправку из рисового уксуса, соли и сахара рекомендуют поставить на огонь. Достаточно нагреть смесь, чтобы сахар и соль полностью растворились. Следите за тем, чтобы заправка стала прозрачной после растворения соли и сахара, тогда можно выключать огонь.

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Что такое суши Блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов. С начала 1980-х годов суши получило широкую популярность на Западе и во всём мире, пишет Википедия.

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