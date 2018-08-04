Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать

Чем нам грозит солнечное затмение 11 августа-2018.

11 августа нас ожидает очередное солнечное затмение. Этим событием окончательно закрывается коридор затмений.

Затмение 11 августа-2018: время

Это будет частичное солнечное затмение. Произойдет оно в знаке Льва и его пик придется на 12:47 по киевскому времени.

Затмение 11 августа-2018: где будет видно

Солнечное затмение 11 августа-2018 будет видно почти на всей территории России. Также его смогут наблюдать жители Китая, Монголии, Гренландии, северной Канады, северно-востока Казахстана и в Скандинавских странах.

Солнечное затмение 11 августа-2018: астрология

Одной из особенностей предстоящего солнечного затмения называют вовлеченность в событие ретроградного Меркурия.

За два дня до события – 9 августа – Меркурий будет проходить нижнее соединение с Солнцем, а в момент затмения – находиться в считанных градусах от него.

Читайте такжеМагнитные бури в августе-2018: когда нам ждать "метеоударов"«Простыми словами, ретроградный Меркурий хлебнет с лихвой всей "затменной" солнечной энергии, что прямым образом скажется на его характере – он превратится в неуправляемого трикстера. Первую неделю после затмения ретроградный Меркурий проявится себя в нашей жизни потоком сплетен и невероятных слухов. Это самое благоприятное время для фейк-новостей, которые могут привести к самым тяжелым последствиям – вплоть до громких отставок политиков и суицидальных мыслей у "героев" сплетен», – пишет Telegramканал «Сухарева башня».

При этом слухами дело не ограничится.

Помимо Меркурия ретроградным будет еще и Марс. А это грозит техническими сбоями и ошибками, которые увеличивают риск несчастных случаев.

Читайте такжеГороскоп всех знаков на август-2018: чем грозит переход Венеры в Деву«В период с 9 августа до 19 августа не принимайте никаких серьезных решений. Велика вероятность, что принятое решения обернется для вас самыми негативными последствиями. И, пожалуйста, контролируйте речь: ретроградный Меркурий провоцирует человека на болтливость, пустословие, а "затменный" ретроградный Меркурий – на сквернословие, ругань, сплетни и клевету.

То есть язык ваш может стать вашим злейшим врагом в этот период.

Кроме того, в это время именно "через язык" вы будете терять свою энергию, поэтому в целях сохранения оной больше молчите», – призывают эксперты.

Напомним, астролог Влад Росс дал гороскоп на август-2018 для всех знаков Зодиака. По его словам, опасным периодом будет 9-13 августа, на который повлияет очередное затмение 11 августа. "В этот период возможны разного рода ураганы, грады, пылевые бури и тому подобное, потому в это время стоит воздержаться от перелетов на самолетах", - сказал он.