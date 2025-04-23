Какие продукты нельзя класть в микроволновую печь: стоит знать всем

Оказывается, что некоторые продукты могут не только загрязнить, но и повредить прибор.

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Что нельзя разогревать в микроволновой печи / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Можно ли класть яйца в микроволновую печь

Какие продукты могут взорваться в ней

Многие используют микроволновую печь, чтобы разогреть или даже приготовить еду.

Однако, есть несколько продуктов, которые по разным причинам нельзя класть в микроволновую печь, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи

Попытка приготовить некоторые блюда в микроволновой печи может повлечь за собой серьезную опасность. Вот несколько продуктов, которые не стоит разогревать в микроволновой печи:

Зелень. Листовой зелени для приготовления нужна влага, поэтому помещение сухих овощей в микроволновую печь может привести к искрению и, возможно, даже к пожару. Вместо этого зелень следует готовить на пару или отваривать.

Листовой зелени для приготовления нужна влага, поэтому помещение сухих овощей в микроволновую печь может привести к искрению и, возможно, даже к пожару. Вместо этого зелень следует готовить на пару или отваривать. Соусы на томатной основе. Соусы, как правило, слишком густые, что затрудняет выход тепла и пара, а когда пузырьки накапливаются, они могут взорваться, что приведет к полному беспорядку внутри микроволновой печи.

Соусы, как правило, слишком густые, что затрудняет выход тепла и пара, а когда пузырьки накапливаются, они могут взорваться, что приведет к полному беспорядку внутри микроволновой печи. Перец чили. Разогрев очень острого перца чили может привести к образованию большого количества капсаицина - химического вещества, которое делает перец острым. Когда вы откроете дверцу микроволновой печи, испарения выбросятся в воздух, что может привести к жжению в глазах.

Сырые яйца в скорлупе. Размещать сырое яйцо в микроволновой печи не стоит, поскольку пару, попавшему внутрь скорлупы, некуда деваться, и яйцо может взорваться.

Размещать сырое яйцо в микроволновой печи не стоит, поскольку пару, попавшему внутрь скорлупы, некуда деваться, и яйцо может взорваться. Вареные яйца. Сваренные вкрутую яйца без скорлупы также могут взорваться, если их нагреть в микроволновой печи. Все из-за того, что высокая температура может привести к накоплению пара внутри яйца.

Какую посуду нельзя ставить в микроволновую печь / Инфографика: Главред

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