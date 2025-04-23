Какие продукты нельзя класть в микроволновую печь: стоит знать всем

Вы узнаете:
- Можно ли класть яйца в микроволновую печь
- Какие продукты могут взорваться в ней
Многие используют микроволновую печь, чтобы разогреть или даже приготовить еду.
Однако, есть несколько продуктов, которые по разным причинам нельзя класть в микроволновую печь, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.
Какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи
Попытка приготовить некоторые блюда в микроволновой печи может повлечь за собой серьезную опасность. Вот несколько продуктов, которые не стоит разогревать в микроволновой печи:
- Зелень. Листовой зелени для приготовления нужна влага, поэтому помещение сухих овощей в микроволновую печь может привести к искрению и, возможно, даже к пожару. Вместо этого зелень следует готовить на пару или отваривать.
- Соусы на томатной основе. Соусы, как правило, слишком густые, что затрудняет выход тепла и пара, а когда пузырьки накапливаются, они могут взорваться, что приведет к полному беспорядку внутри микроволновой печи.
- Перец чили. Разогрев очень острого перца чили может привести к образованию большого количества капсаицина - химического вещества, которое делает перец острым. Когда вы откроете дверцу микроволновой печи, испарения выбросятся в воздух, что может привести к жжению в глазах.
- Сырые яйца в скорлупе. Размещать сырое яйцо в микроволновой печи не стоит, поскольку пару, попавшему внутрь скорлупы, некуда деваться, и яйцо может взорваться.
- Вареные яйца. Сваренные вкрутую яйца без скорлупы также могут взорваться, если их нагреть в микроволновой печи. Все из-за того, что высокая температура может привести к накоплению пара внутри яйца.
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