Российский бизнесмен Чичваркин предположил, как умрет Путин

Предприниматель убежден, что лидер РФ уйдет из жизни насильственной смертью.
Эмигрировавший девять лет назад из России бизнесмен Евгений Чичваркин заявил, что президент России Владимир Путин погибнет в результате насильственных действий.
"Не своей смертью. Помните, когда лечили Ельцина, был такой врач Майкл Дебейки?.. Я думаю, это самый лучший случай, который может быть", — сказал бизнесмен, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона в эфире телеканала 112 Украина.
Чичваркин заявил, что в ближайшее время не намерен возвращаться на территорию России.
"Нам слишком душно на одной части суши вместе", – добавил бизнесмен.
Напомним, кардиохирург из США Майкл Дебейки прибыл в Россию в качестве консультанта президенту России Борису Ельцину, после которой тот прожил еще три года.
Как ранее сообщалось, Чичваркин не сомневается в том, что в Москве детально прослушиваются телефонные разговоры президента Украины, премьера, а также большинства высокопоставленных чиновников.