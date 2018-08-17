Российский бизнесмен Чичваркин предположил, как умрет Путин

Евгений Чичваркин не собирается возвращаться в Россию / rbc.ru

Эмигрировавший девять лет назад из России бизнесмен Евгений Чичваркин заявил, что президент России Владимир Путин погибнет в результате насильственных действий.

"Не своей смертью. Помните, когда лечили Ельцина, был такой врач Майкл Дебейки?.. Я думаю, это самый лучший случай, который может быть", — сказал бизнесмен, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона в эфире телеканала 112 Украина.

Чичваркин заявил, что в ближайшее время не намерен возвращаться на территорию России.

"Нам слишком душно на одной части суши вместе", – добавил бизнесмен.

Напомним, кардиохирург из США Майкл Дебейки прибыл в Россию в качестве консультанта президенту России Борису Ельцину, после которой тот прожил еще три года.

Как ранее сообщалось, Чичваркин не сомневается в том, что в Москве детально прослушиваются телефонные разговоры президента Украины, премьера, а также большинства высокопоставленных чиновников.