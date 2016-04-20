Российский бизнесмен объяснил, как "путинская власть мертвецов" украла у россиян будущее

Российской агрессией президент РФ Владимир Путин украл у своих соотечественников будущее, а в самой России началось тяжелое похмелье после оккупации Крыма.

Об этом заявил известный российский бизнесмен в изгнании Евгений Чичваркин, сообщает ТСН.

"Путин и его товарищи украли идею будущего. Они лишили страну будущего и перспектив. Их стабильность на самом деле имеет ярко выраженную некрофиличность. Это власть мертвецов. Сейчас у власти просто мертвецы, которые хотят просто законсервировать, просто оградиться железной занавесью с боков, сверху и снизу и лишить законов и прав. Обезличить. Вот этот страх частной инициативы — это, по сути, страх всего живого", — отметил бизнесмен.

"В тот момент, когда украинское общество подняло голову, средний россиянин исторически никогда не жил так хорошо, как он жил на момент захвата Крыма или победы в Олимпийских играх. 600 млрд золотовалютных резервов — просто вдумайтесь в эту цифру. И средний доход на душу населения был самый большой за всю историю, начиная с Киевской Руси. Все признаки экономического, политического, спортивного успеха были налицо. Поэтому оппозиции что-либо делать в такой стране — это в пустоту. Никто же, пребывая в состоянии усиливающегося опьянения, не услышит, что алкоголь разрушит его печень и мозг. А сейчас наступает такое тяжелое похмелье после этих захватов. Здесь человек в состоянии услышать то, что он что-то сделал не так, что он где-то, видимо, ошибся. Но пока виноваты все вокруг, кроме него", — сказал Чичваркин.

Напомним, ранее российский писатель заявил, что такой культовой личности, как Путин, в РФ не было со сталинских времен.