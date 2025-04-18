От 'чертовых яблок' до 'гоцки': как украинцы раньше называли картофельное пюре

Картофельное пюре может похвастаться калейдоскопом имен, которые демонстрируют богатство украинского языка.

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Удивительные названия картофельного пюре в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Откуда происходит слово "пюре"

Какие есть иторические и диалектные названия картофельного пюре в Украине

Как называли картофель на Руси до появления современного слова

Картофельное пюре - одно из самых популярных и любимых блюд во многих странах мира. Оно является привычным гарниром к мясу, рыбе или овощам, его подают и в дорогих ресторанах, и на домашнем столе.

Но задумывались ли вы, как называли это простое, но вкусное блюдо раньше? Путешествуя по страницам истории и диалектам, Главред узнал интересные факты об эволюции картофельного пюре и его названий.

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Как раньше называлось пюре

Привычное для нас слово "пюре" имеет французские корни и относительно недавно вошло в наш лексикон. Слово "пюре" происходит от французского purée, что означает "протертый" или "размятый". Во французской кухне этот термин применялся к разнообразным блюдам, приготовленным путем измельчения ингредиентов до однородной массы. Однако растолченный картофель был известен задолго до появления этого элегантного термина.

На территории Украины существовало множество колоритных и метких названий для этого блюда. Как свидетельствует исследование черниговских диалектов Тамары Кравченко в еженедельнике "Вестник Ч", в разных селах толченый картофель называли по-разному: гоцка, гамула, мячка, гартаначка, товканица, толченя, одливанчик, крутяк, одливан, толченуха, толмачка, заливон, полевая каша, товченка, товкануха, мнушка, толча, товкачка, толкуха, толкуха. Каждое из этих названий отражало либо способ приготовления, либо консистенцию блюда, либо даже местные особенности языка.

Как назвать картофельное пюре

Самым распространенным названием для измельченного до однородной массы вареного картофеля является "картофельное пюре". Это название является нейтральным, понятным и используется в литературном языке и кулинарии. Однако, никто не запрещает использовать и более колоритные местные названия, особенно в семейном кругу или общаясь с людьми, которые понимают эти диалектизмы. Например, на Черниговщине вы можете услышать и "гоцка", и "гамула", в зависимости от местности. Такое многообразие названий только подчеркивает народную любовь к этому простому блюду.

Интересные факты о картофеле / Инфографика: Главред

Как раньше называлась товченя

Слово "товченя" является одним из древнейших и самых распространенных обозначений толченого картофеля в украинском языке. Оно непосредственно указывает на способ приготовления - толчение вареного картофеля. Наряду с ним употреблялись и другие похожие по значению слова, такие как товканиця, товченуха, товмачка, товкушка, товча, товкачка, товкуха, толкуха. Все эти названия передают сам процесс превращения целых картофелин в однородную массу с помощью толкушки.

Как на Руси называли картофель

Сам термин "картофель" появился в относительно поздно, в XVIII веке, вероятно, через польское посредничество от немецкого "Kartoffel". До этого же времени, когда картофель только начинал свой путь на землях Киевской Руси, его называли различными экзотическими именами, отражавшими его необычность. Среди них были "земляные яблоки","чертовы яблоки" (из-за того, что ее плоды, которые образуются на ботве, являются ядовитыми), а также различные местные адаптации иностранных названий. Лишь со временем название "картофель" закрепилось и стало общеупотребительным.

Кто первым придумал картофельное пюре

Точно установить имя человека, который первым догадался размять вареный картофель до состояния пюре, сейчас практически невозможно. Простой способ приготовления возник стихийно в разных уголках мира после того, как картофель стал частью рациона.

Однако, история кулинарии связывает популяризацию картофельного пюре с французским фармацевтом и агрономом Антуаном-Огюстом Пармантье (Antoine-Augustin Parmentier) в XVIII веке. Он активно пропагандировал выращивание и употребление картофеля во Франции, который долгое время считался пищей бедняков и даже ядовитым. Пармантье устраивал публичные обеды, на которых подавались изысканные блюда из картофеля, включая нежное пюре. Именно благодаря его усилиям картофель, а вместе с ним и картофельное пюре, получили широкое признание во французской кухне, а впоследствии распространились по всему миру.

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Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предусматриваются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6 +8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов - вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую - начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля - третья декада марта - первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

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