Испортит безвозвратно блюдо: фатальная ошибка при приготовлении пюре

Любимый гарнир можно испортить за считанные секунды, если не знать "золотого" правила.

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Почему картофельное пюре получается клейким / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

Почему нельзя взбивать пюре блендером

Чем лучше заменить современный девайс

Кажется, что приготовить картофельное пюре - это дело нескольких минут, но на самом деле все не так просто. Если не придерживаться определенных правил, блюдо может получиться клейким, жидким или с комочками. Главред выяснил, какая самая распространенная ошибка хозяек при приготовлении гарнира.

Портал Cookist пишет, если получается блюдо похожее на консистенцию обойной пасты, то проблема тут не в добавлении компонентов, а в девайсах.

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Дело в том, что современные кухонные приборы вытесняют традиционные. Все чаще для приготовления картофельного пюре используется блендер или миксер.

Известно, что девайсы разрушают мелкую структуру картофеля и овощ выделяет большое количество крахмала. И что в результате? Вместо нежной текстуры вы получаете массу, похожую на клей, как в школьной столовой. Такое блюдо уже не спасешь.

Если вы хотите получить вкусное картофельное пюре, воспользуйтесь проверенными методами.

Лучшие инструменты - это те, что работают вместе с картофелем, а не против него. Толкушки для пюре - классический выбор, они точно не оставят вашу семью без любимого гарнира на ужин.

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Что известно о сайте Cookist? Cookist - это кулинарный портал, предлагающий простые, быстрые и интересные рецепты для ежедневного приготовления блюд. Кроме того, на вебсайте можно найти различные советы по приготовлению тех или иных блюд. Портал активно развивает свои социальные сети, например, в Facebook на Cookist подписаны 24 миллиона пользователей, а в Instagram 6,1 млн человек.

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