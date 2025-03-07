Испортит безвозвратно блюдо: фатальная ошибка при приготовлении пюре

Вы узнаете:
- Почему нельзя взбивать пюре блендером
- Чем лучше заменить современный девайс
Кажется, что приготовить картофельное пюре - это дело нескольких минут, но на самом деле все не так просто. Если не придерживаться определенных правил, блюдо может получиться клейким, жидким или с комочками. Главред выяснил, какая самая распространенная ошибка хозяек при приготовлении гарнира.
Портал Cookist пишет, если получается блюдо похожее на консистенцию обойной пасты, то проблема тут не в добавлении компонентов, а в девайсах.
Дело в том, что современные кухонные приборы вытесняют традиционные. Все чаще для приготовления картофельного пюре используется блендер или миксер.
Известно, что девайсы разрушают мелкую структуру картофеля и овощ выделяет большое количество крахмала. И что в результате? Вместо нежной текстуры вы получаете массу, похожую на клей, как в школьной столовой. Такое блюдо уже не спасешь.
Если вы хотите получить вкусное картофельное пюре, воспользуйтесь проверенными методами.
Лучшие инструменты - это те, что работают вместе с картофелем, а не против него. Толкушки для пюре - классический выбор, они точно не оставят вашу семью без любимого гарнира на ужин.
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Cookist - это кулинарный портал, предлагающий простые, быстрые и интересные рецепты для ежедневного приготовления блюд. Кроме того, на вебсайте можно найти различные советы по приготовлению тех или иных блюд. Портал активно развивает свои социальные сети, например, в Facebook на Cookist подписаны 24 миллиона пользователей, а в Instagram 6,1 млн человек.
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