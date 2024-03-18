Какую ошибку не стоит делать: шеф-повар дал рецепт идеального картофельного пюре

По словам шеф-повара, многие люди неправильно варят картофель на пюре – стоит изменить лишь один ингредиент, и блюдо получится просто невероятным.

https://glavred.info/life/kakuyu-oshibku-ne-stoit-delat-shef-povar-dal-recept-idealnogo-kartofelnogo-pyure-10550786.html Ссылка скопирована

Шеф-повар дал рецепт идеального картофельного пюре/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Картофельное пюре является очень популярным блюдом. Но если заменить в этом блюде один ингредиент во время приготовления, то это блюдо порадует непревзойденным вкусом.

Шеф-повар из Food Network Тайлер Флоренс поделился важным советом, как получить самое вкусное картофельное пюре, пишет The Mirror.

видео дня

Он отметил, что не стоит варить картофель в воде. Флоренс назвал это большой ошибкой. По его словам, пюре получится гораздо вкуснее, если варить картофель в молоке и сливках.

Чтобы приготовить картофельное пюре по рецепту Тайлера Флоренса, нужны следующие ингредиенты.

Ингредиенты:

восемь картофелин среднего размера,

четыре измельченных зубчика чеснока,

450 мл молока,

450 мл сливок,

шалфей,

розмарин,

тимьян,

1 лавровый лист,

1 столовая ложка сливочного масла,

1 столовая ложка горчицы,

1 столовая ложка оливкового масла

соль и перец.

Как готовить

Нужно почистить картофель и нарезать его на четвертинки. Поместить в большую кастрюлю. Затем добавить сливки, молоко, тимьян, розмарин, шалфей и лавровый лист. Поставить на средний огонь и варить в течение примерно 15-30 минут, пока картофель не станет мягким.

Стоит во время приготовления следить за температурой, чтобы сливки или молоко не пригорели. При необходимости можно уменьшить огонь.

Далее готовый картофель нужно процедить, но сливочную смесь оставить. Лавровый лист выбросить. Картофель размять в пюре и осторожно добавить к нему такое количество сливочной смеси, пока картофель не будет иметь кремовую консистенцию.

После этого добавить одну столовую ложку сливочного масла, одну столовую ложку оливкового масла и одну столовую ложку горчицы. Затем приправить солью и перцем.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.