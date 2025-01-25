Один ингредиент сделает пюре нереально нежным и вкусным: и это не молоко

Вы узнаете:
- Как приготовить вкусное и нежное картофельное пюре
- Что добавить в пюре вместо молока
Добавление масла и молока в картофельное пюре - это неизменная традиция. Однако, если знать альтернативы, то можно приготовить еще более вкусный гарнир, от которого будут в восторге взрослые и дети. Главред узнал, чем заменить молоко и масло в картофельном пюре.
Портал Pixelinform пишет, что отличным заменителем молока может быть сметана. Она не только улучшает вкус пюре, но и придает ему нежную, "кремовую" консистенцию.
Также кисломолочный ингредиент придает блюду неповторимый аромат.
Примерно на 500 г картофеля стоит добавить 3-4 столовые ложки сметаны. Этого будет вполне достаточно.
Если же вы хотите, чтобы картофельное пюре было более диетическим, рекомендуем добавить немного бульона.
Также он подойдет для тех, у кого непереносимость лактозы.
Благодаря сметане или бульону пюре приобретает особый аромат, которого невозможно достичь с помощью молока или масла.
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