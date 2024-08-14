Какая каша самая полезная: можно ли каждый день есть овсянку – неожиданный ответ

Что лучше овсяные хлопья или геркулес - rакая овсяная каша полезна.

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Можно ли каждый день есть овсяную кашу на завтрак / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/martin_hetto, Pixabay/congerdesign

Овсяная каша (овсянка) издавна известна как простое, но в то же время очень полезное блюдо. Эту кашу готовят из обычных овсяных хлопьев (или овсяной муки), при этом существует немало рецептов ее приготовления.

Полезные свойства овсяной каши по достоинству оценили во многих уголках мира, при этом это блюдо является одним из традиционных в Великобритании. Не секрет, что овсяная каша считается национальным шотландским блюдом

Какая овсянка самая полезная

Наверняка еще с детства многим знакомо название каши Геркулес, которую давали на завтрак еще нашим родителям. Она считается одной из самых полезных овсянок, которая готовится относительно быстро. Особенность каши Геркулес в том, что овсяные хлопья подвергаются минимальной обработке. Технология приготовления достаточна проста, после очистки зерен производят отделение от зародышей, а потом их пропаривают и сплющивают.

Какую овсянку лучше есть на завтрак

Диетологи в один голос говорят о том, что для здорового питания следует употреблять только цельнозерновую крупу или хлопья грубого помола. При этом готовить такую кашу следует на обычной воде. Не стоит забывать о том, что большинство быстрорастворимых аналогов овсянки, как правило, содержат большое количество сахара. Также они имеют в своем составе избыточное количество добавок и усилителей вкуса.

Что такое овсянка Овсяные хлопья - это очищенный от шелухи, пропаренный и расплющенный овсяный продукт или мука грубого помола из очищенных зерен овса. Обычно хлопья измельчают и обкатывают. Молотый овес также называют белым овсом, пишет Википедия.

Можно ли каждый день есть овсяную кашу

Для настоящих фанатов овсяной каши есть хорошая новость, ведь по словам диетологов, ежедневное употребление овсянки полезно для здоровья. В частности, эта каша оказывает благотворное влияние на общее физическое благополучие. В овсянке содержится много питательных веществ, поэтому она может помочь в контроле веса, снижении уровня холестерина, улучшении пищеварения и снижении риска развития диабета 2-го типа.

Смотрите видео - как приготовить овсянку с фетой и орехами:

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