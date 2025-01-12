Как приготовить вкусную пшенную кашу без горечи: полезные советы

Секреты промывки, пропорции и полезные советы для рассыпчатой каши.

https://glavred.info/lifehack/kak-prigotovit-vkusnuyu-pshennuyu-kashu-bez-gorechi-poleznye-sovety-10629875.html Ссылка скопирована

Как приготовить вкусную пшенную кашу без горечи / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

О чем вы узнаете:

Как правильно приготовить пшенную кашу

Что сделать, чтобы пшено не горчило

Пшенная крупа продается в любом магазине. Она полезная, вкусная и доступная. Пшенная каша может стать вкусным завтраком, к ней достаточно добавить фрукты, орехи и немного меда. А может быть и вкусным гарниром к мясному или рыбному блюду. Главное знать основные правила, как приготовить пшено, чтобы оно не горчило и не слипалось.

На Ютуб канале "Рецепты вкусностей от Яны" блогер рассказывает как правильно приготовить вкусные и полезную пшенную кашу.

видео дня

Для начала нам нужно промыть пшено. Делать это необходимо в горячей кипяченой воде, что позволит снять с пшена горчинку и отделить его от возможного мусора. Данную процедуру нужно повторить раза 3-4, пока вода не станет прозрачной. Далее в уже разогретую сковородку забрасываем немного сливочного масла, засыпаем промытое пшено и обжариваем три-четыре минуты, тщательно перемешивая.

После обжарки заливаем горячую воду в соотношении 1:2, солим и доводим до кипения. Время от времени кашу нужно перемешивать. После закипания добавляем немного куркумы, снова тщательно перемешиваем. Кашу готовим без крышки до тех пор, пока вся вода не испарится. Когда жидкости осталось совсем немного добавляем в кашу 15-20 грамм масла, накрываем крышкой и даем настояться еще 5 минут. Вкусное и полезное пшено готово.

Как сварить пшено, чтобы оно не горчило

Горьковатость пшена не означает, что оно испортилось. Основная причина горечи - масла и пыль, которые есть в зернах пшена. Чтобы каша не горчила, необходимо избавиться от горьких масел путем замачивания и промывания:

Крупу необходимо замочить в глубокой емкости на 15 минут.

Перемешать, слить воду и снова залить свежей. Вожу менять до тех пор, пока она не станет прозрачной.

Только тогда можно крупу варить. Если на замачивание нет времени, нужно хорошо промыть крупу в дуршлаге под проточной водой.

Залить пшено кипятком на некоторое время.

Чтобы полностью избавиться от горечи - довести крупу до кипения, воду слить, пшено промыть холодной водой и снова залить водой в нужной пропорции.

Правильные пропорции

Для того, чтобы пшенная каша была рассыпчатая и не слипалась, на один стакан пшена нужно взять два стакана воды. Чтобы получить кремообразную текстуру - на 1 стакан пшенной крупы берем четыре стакана воды.

Время приготовления

Для того, чтобы пшено было рассыпчатым нужно готовить 15-20 минут на маленьком огне. Для размягченного, как крем, нужно 30 минут на медленном огоньке.

Если вы готовите пшенную кашу в кастрюле, то нужно брать кастрюлю с толстым дном. Разогреть, добавить небольшое количество сливочного или растительного масла, а уже потом перекладывать туда промытое и процеженное пшено. Не забывайте, что пшено нужно тщательно помешивать - это нужно делать для того, чтобы крупинки не слипались и каша получилась рассыпчатой.

Вас может заинтересовать:

О Ютуб канале "Рецепты вкусностей от Яны" Канал создан в 2020 году. Подписано почти 4 тысячи пользователей. На канале девушка делится собственными рецептами приготовления блюд, которые не подаются в ресторанах и которые нельзя приобрести в магазинах, а только приготовить собственноручно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред