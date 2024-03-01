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Как сделать пюре без комочков: мужчина показал лайфхак

Елизавета Бельмас
1 марта 2024, 14:47обновлено 1 марта, 15:28
Главред расскажет про способ с помощью которого можно сделать пюре без комочков и лишней воды.
Как сделать пюре без комочков
Как сделать пюре без комочков / коллаж: Главред, фото: скриншот

Вкус пюре многими любим из детства. Однако многие годами не могут найти формулу приятного на вкус и нежного по консистенции пюре. Особенно тяжело его кажется сделать без специальной толкушки. Однако, это возможно. Мы расскажем, как избавиться от комочков в картофельном пюре и сделать его без специального приспособления.

Как сделать картошку пюре без толкушки

Мужчина в ТикТок показал лайфхак, с помощью которого можно приготовить вкусное пюре без комочков.

Для этого, конечно, можно использовать блендер или любые другие известные вам предметы, однако в случае с блендером во время приготовления пюре выделятся слишком много крахмала и оно становится очень неприятным по консистенции.

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Для того, чтобы этого избежать, можно воспользоваться лайфхаком. Сварите картофель, после чего натрите каждый плод на терке. Когда вся масса будет в кастрюле - ее необходимо залить смесью горячего молока и масла, а затем хорошо размешать.

Только мешать придется не быстро и главное - венчиком.

Используя этот лайфхак вы можете получить на выходе идеальное пюре без комочков и с хорошей консистенцией.

Лайфхак

Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.

Смотрите видео о том, как приготовить пюре:

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