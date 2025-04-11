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Пюре будет намного вкуснее: один ингредиент придаст блюду глубины

Виталий Кирсанов
11 апреля 2025, 10:34
423
Революционный рецепт предлагает на медленном огне прогреть молоко, масло и кусочек пармезановой корки.
Пюре будет намного вкуснее
Пюре будет намного вкуснее / коллаж: Главред, фото: скриншот Youtube-канала "Ольга Матвей"

Кратко:

  • Шеф-повара советуют добавлять в пюре корочку от пармезана
  • У пармезановой корки очень долгий срок хранения

Пюре - это блюдо любимое многими из нас. Оно идеально сочетается, казалось бы, со всем. С сосисками, рагу, рыбой и так далее. Простая смесь картофеля, молока и масла нравится почти всем. Однако у профессионалов есть один неожиданный трюк, который выведет вкус пюре на новый уровень, пишет Главред со ссылкой на Mirror.

Автор Youtube-канала "Ольга Матвей" также поделилась секретами приготовления пюре.

Шеф-повара советуют добавлять в пюре корочку от пармезана, чтобы придать блюду глубину вкуса - с "нотками соли и землистости". Эта твёрдая часть сыра, которую обычно выбрасывают на кухне, не зная, что она съедобна, на самом деле является настоящим "гастрономическим сокровищем".

Образующаяся в процессе вызревания сыра, корочка любима профессиональными поварами за способность усиливать вкус супов, рагу и множества других блюд - особенно в итальянской кухне.

Революционный рецепт предлагает на медленном огне прогреть молоко, масло и кусочек пармезановой корки в течение 20 минут, а затем добавить в картофель и приправить по вкусу.

Плюс в том, что этот трюк пригодится даже тогда, когда в холодильнике почти ничего нет - ведь у пармезановой корки очень долгий срок хранения. По совету экспертов, хранить её проще простого: просто положите корочку в зип-пакет и уберите в морозилку. Там она спокойно пролежит до года.

Смотрите видео о секретах приготовления пюре

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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