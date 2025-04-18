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Почему в Страстную субботу нельзя выключать свет в доме: как провести этот день

Виталий Кирсанов
18 апреля 2025, 12:27
89
Страстная суббота – день, когда церковь вспоминает, как Иисуса положили в гроб.
Что запрещено делать в Страстную субботу
Что запрещено делать в Страстную субботу / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 19 апреля
  • Народные традиции и приметы на Страстную субботу
  • Что нельзя делать 19 апреля

На 19 апреля выпадает шестой день Страстной недели – Страстная суббота или Великая суббота. Церковь чествует преподобного Иоанна Дальнопечерника, мучеников Феоны, Христофора и Антонина, святителя Георгия – епископа Антиохийского; святителя Трифона – патриарха Константинопольского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 19 апреля

Великая суббота – день, когда церковь вспоминает, как Иисуса положили в гроб. В этот день завершается пасхальное триденье. В церквях после обеда уже святят пасхальные корзины и готовятся встречать праздник.

видео дня

Преподобный Иоанн Дальнопечерник – монах, поселившийся в обители в палестинской пустыне недалеко от Иерусалима. За свои монашеские подвиги получил сан иерея.

Святые мученики Феона, Христофора и Антонина были воинами императора Диоклетиана. Юноши видели пытки христиан. Став же свидетелями казни великомученика Георгия, сами уверовали во Христа и объявили императору, что они тоже христиане. Святых после пыток сожгли. Это произошло около 303 года.

Святой Георгий с юности принял монашество. Позже был поставлен епископом в Антиохии Писидийской. Выступал против иконоборчества. За отказ убрать иконы, по приказу императора Льва Армянина, был заключен в тюрьму и отправлен в ссылку. Это произошло в начале девятого столетия.

Святитель Трифон был монахом в десятом веке. Был поставлен патриархом Константинопольским, через свою безупречную благоверную монашескую жизнь. Позже обманом был снят с престола. Тогда монах вернулся в свой монастырь и пробыл там до конца жизни.

Народные традиции и приметы на Страстную субботу

В Великую субботу активно готовятся к Пасхе. Пекут куличи, красят яйца и собирают корзины в церковь.

Среди народных обычаев на украинских землях был обряд разжигания огня. Молодежь собиралась на холме за селом и там разжигала костер, чтобы его было видно кому-нибудь в селе, а лучше и из соседних сел тоже. В огонь собирали и обламывали сухие ветки.

В ночь с субботы на воскресенье поддерживали свет в домах всю ночь. Старшие люди вообще не ложились спать, а шли на ночное богослужение в храм, таким образом чествовали воскрешение Иисуса из мертвых.

Обязательно с собой брали пасхальные яйца, которыми будут обмениваться с теми, кого встретят по дороге. Сохранилось несколько примет на Великую субботу:

  • если день солнечный и погожий, все лето будет таким;
  • если день пасмурный – ждать и дождливого лета.

Бодрствовать всю ночь в субботу тоже считалось хорошим знаком, что принесет удачу на целый год. А если в этот день извиниться за свои ошибки – счастье будет у всей семьи.

Что нельзя делать 19 апреля

В Великую субботу категорически запрещено:

  • нарушать пост перед Пасхой;
  • есть рыбу;
  • пить алкоголь;
  • развлекаться и громко слушать музыку;
  • ссориться и злословить;
  • сердиться и вспоминать обиды.

Плохой приметой в Страстную неделю считается одалживать деньги. Следует помогать в этот день близким, подавать милостыню, проводить время в тишине и покое.

Именины и день ангела 19 апреля

По церковному календарю в Украине 19 апреля отмечают именины Ивана, Трифона и Григория.

Иоанн на иврите означает "Божья милость".

Трифон происходит из древнегреческого языка и означает "живущий в роскоши".

Григорий с греческого переводился как "бодрствующий", позже трактовался как "внимательный" или "сосредоточенный".

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