18 апреля Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 18 апреля
- Народные традиции и приметы в Страстную пятницу
- Что можно и нельзя делать 18 апреля
18 апреля христиане отмечают Страстную пятницу, или Великую пятницу. Также церковь чествует преподобного Иоанна, ученика Григория Декаполита; мученика Виктора, Зинона, Севериана, святителя Космы, епископа Халкидонского, Максимовской иконы Божией Матери. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 18 апреля
В Страстную пятницу, также ее называют Великой пятницей, как и в каждый день Великой недели, христиане вспоминают страдания Иисуса Христа, распятого на кресте. В церквях нет никаких украшений и на службу следует идти в темной одежде, поскольку Страстная пятница – наиболее траурный день всего христианского года.
В церкви читаются Царские часы и Евангелие, а затем процессия во главе со священником несет плащаницу вокруг храма три раза. После ее кладут посреди храма. Этот обряд очень важен, в пятницу и субботу христиане поклоняются плащанице.
Преподобный Иоанн жил в VIII веке, еще в юности принял монашеский постриг и стал учеником Григория Декаполита. Вместе учитель и ученик отметились своим отстаиванием икон и противостоянием против иконоборчества.
Святые мученики Никомидийские публично признали свою веру во Христа во время гонений христиан в начале IV века. Юноши были усечены мечом в городе Никомидии.
Святитель Косма жил в Константинополе в VIII веке. С юности принял монашество и был рукоположен в епископа Халкидонского. Преследовался во время иконоборства при правлении Льва Армянина. Был изгнан в ссылку. После возвращения продолжал отстаивать иконы и православие.
Народные традиции и приметы в Страстную пятницу
Страстная пятница – важный день и в народных традициях. Из обязательных обрядов:
- вынос плащаницы и процессия с ней вокруг храма;
- замолкание колоколов в церквях;
- семейный обед после церковной службы;
- суровый постный стол.
В народе укоренился обычай соблюдать пост в этот день. Нельзя есть также рыбу, только овощи. Пожилые люди часто не едят в пятницу вообще, пока не посвятят пасхальные корзины.
В Страстную пятницу существует хорошая примета: если увидеть радугу на небе, это предвещает благополучие и счастье для семьи.
Что нельзя делать 18 апреля
В Страстную пятницу очень строго соблюдают пост. Нельзя в этот день печь паски, это считается большим грехом. Но можно замешивать тесто, для того чтобы выпекать паски утром в субботу, на следующий день. Также нельзя:
- есть не только мясо, яйца и молочные продукты, но и рыбу тоже;
- нельзя шить и заниматься рукоделием;
- нельзя убирать и стирать;
- развлекаться и веселиться;
- слушать громкую музыку;
- ссориться и злословить;
- одалживать деньги.
Считается плохим одалживать деньги во все дни Страстной недели, а в Великую пятницу - особенно. В народе в этот день издавна существовал строгий запрет на пение.
Именины и день ангела 18 апреля
По новоюлианскому календарю 18 апреля церковь в Украине отмечает день ангела Виктора, Иоанна и Кузьмы.
Виктор с латинского означает "победитель". Имя распространилось вместе с христианством.
Кузьма из древнегреческого трактовалось как "кузнец".
Иван с древнего иврита переводится как "милость Божья".
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