Как оттереть клей от наклейки или этикетки за секунды - два простых способа

Вы узнаете:
- Как легко удалить липкие следы от наклеек
- Чем оттереть следы от наклеек
Нет ничего более раздражающего, чем сорвать наклейку с новой стеклянной банки, свечи или любого предмета - и найти под ней слой липкого клея, который как будто нарочно оставлен, чтобы испортить вам настроение. Главред узнал о простом и эффективном способе избавиться от этой досадной проблемы за считанные секунды.
По словам издания Daily Express, в этом вам поможет обычный бытовой фен - вещь, которая есть почти в каждом доме. Все, что нужно, - включить фен на среднюю мощность, держать его примерно на расстоянии 15 см от наклейки и прогревать ее в течение 30-60 секунд, осторожно перемещая воздушный поток, чтобы не обжечься.
После нагрева клей размягчается, и вы с легкостью сможете снять этикетку без остатков. Если же что-то таки осталось - просто повторите процедуру. Завершив, протрите поверхность мягкой тканью - и следа не останется.
Существует и альтернативный метод для тех, кто предпочитает натуральные средства: эфирное масло лимона. Оно не только эффективно растворяет клей, но и оставляет приятный свежий аромат. Достаточно смочить им ватный диск или мягкую ткань и интенсивно протереть остатки клея. Через несколько секунд он начнет растворяться, и через минуту-другую - полностью исчезнет.
Важно также не забыть тщательно вымыть поверхность, если вы планируете использовать предмет для еды или питья, ведь эфирные масла в концентрированном виде не рекомендуется употреблять.
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Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
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