Как оттереть клей от наклейки или этикетки за секунды - два простых способа

Нет ничего более раздражающего, чем снять наклейку - и наткнуться на остатки липкого клея. Но один простой метод избавится от них за считанные секунды.

https://glavred.info/lifehack/kak-otteret-kley-ot-nakleyki-ili-etiketki-za-sekundy-dva-prostyh-sposoba-10657253.html Ссылка скопирована

Гениальный способ избавиться от следов от наклеек за секунды / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Как легко удалить липкие следы от наклеек

Чем оттереть следы от наклеек

Нет ничего более раздражающего, чем сорвать наклейку с новой стеклянной банки, свечи или любого предмета - и найти под ней слой липкого клея, который как будто нарочно оставлен, чтобы испортить вам настроение. Главред узнал о простом и эффективном способе избавиться от этой досадной проблемы за считанные секунды.

По словам издания Daily Express, в этом вам поможет обычный бытовой фен - вещь, которая есть почти в каждом доме. Все, что нужно, - включить фен на среднюю мощность, держать его примерно на расстоянии 15 см от наклейки и прогревать ее в течение 30-60 секунд, осторожно перемещая воздушный поток, чтобы не обжечься.

видео дня

После нагрева клей размягчается, и вы с легкостью сможете снять этикетку без остатков. Если же что-то таки осталось - просто повторите процедуру. Завершив, протрите поверхность мягкой тканью - и следа не останется.

Существует и альтернативный метод для тех, кто предпочитает натуральные средства: эфирное масло лимона. Оно не только эффективно растворяет клей, но и оставляет приятный свежий аромат. Достаточно смочить им ватный диск или мягкую ткань и интенсивно протереть остатки клея. Через несколько секунд он начнет растворяться, и через минуту-другую - полностью исчезнет.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика: Главред

Важно также не забыть тщательно вымыть поверхность, если вы планируете использовать предмет для еды или питья, ведь эфирные масла в концентрированном виде не рекомендуется употреблять.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред