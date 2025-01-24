Цветные наклейки на бананах: что они могут "рассказать" о фрукте

Вы узнаете:
- Что означают наклейки на бананах
- Как не купить фрукт с пестицидами
Многие люди в супермаркетах или на рынках, наверное, замечали маленькие цветные наклейки на ветках бананов, однако мало кто задумывался над тем, для чего они и что могут означать. Главред узнал, как правильно расшифровать наклейку на фруктах, чтобы не приобрести бананы с пестицидами или другими вредными примесями.
Автор YouTube-канала История на тарелке рассказывает, что наклейки на бананах указывают на страну производителя, компанию поставщика, а также информируют потребителя, каким способом был выращен фрукт.
Если же хотите выяснить, способ выращивания банана, тогда стоит обратить внимание на 4 - или 5 - значные коды на наклейке.
Четырехзначный код, начинающийся с цифр 3 или 4, свидетельствует о том, что при выращивании и созревании фрукта использовали как органические, так и минеральные удобрения, включая пестициды и другие химические примеси.
Пятизначный код, начинающийся с цифры 9 - означает, то, что банан был выращен традиционным способом "органическим" без применения вредных удобрений.
Пятизначный код, начинающийся с цифры 8 - означает то, что продукт с ГМО, то есть является генетически модифицированным.
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Какие есть виды бананов?
Во многих странах бананы являются одним из основных источников питания. Съедобные сорта бананов условно делятся на две основные группы: десертные, употребляемые главным образом в сыром или сушеном виде, и плантайны (или платано), которые перед употреблением требуют термической обработки.
Мякоть десертных сортов очень сладкая на вкус, содержит большое количество углеводов, витамина C и некоторые необходимые для организма минеральные вещества, такие как фосфор, железо, калий, кальций и магний.
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