Цветные наклейки на бананах: что они могут "рассказать" о фрукте

Маленький стикер на банане - источник важной информации для потребителя.

https://glavred.info/life/cvetnye-nakleyki-na-bananah-chto-oni-mogut-rasskazat-o-frukte-10633634.html Ссылка скопирована

О чем расскажут наклейки на бананах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что означают наклейки на бананах

Как не купить фрукт с пестицидами

Многие люди в супермаркетах или на рынках, наверное, замечали маленькие цветные наклейки на ветках бананов, однако мало кто задумывался над тем, для чего они и что могут означать. Главред узнал, как правильно расшифровать наклейку на фруктах, чтобы не приобрести бананы с пестицидами или другими вредными примесями.

Автор YouTube-канала История на тарелке рассказывает, что наклейки на бананах указывают на страну производителя, компанию поставщика, а также информируют потребителя, каким способом был выращен фрукт.

видео дня

Если же хотите выяснить, способ выращивания банана, тогда стоит обратить внимание на 4 - или 5 - значные коды на наклейке.

Четырехзначный код, начинающийся с цифр 3 или 4, свидетельствует о том, что при выращивании и созревании фрукта использовали как органические, так и минеральные удобрения, включая пестициды и другие химические примеси.

Пятизначный код, начинающийся с цифры 9 - означает, то, что банан был выращен традиционным способом "органическим" без применения вредных удобрений.

Пятизначный код, начинающийся с цифры 8 - означает то, что продукт с ГМО, то есть является генетически модифицированным.

Другие новости:

Какие есть виды бананов? Во многих странах бананы являются одним из основных источников питания. Съедобные сорта бананов условно делятся на две основные группы: десертные, употребляемые главным образом в сыром или сушеном виде, и плантайны (или платано), которые перед употреблением требуют термической обработки. Мякоть десертных сортов очень сладкая на вкус, содержит большое количество углеводов, витамина C и некоторые необходимые для организма минеральные вещества, такие как фосфор, железо, калий, кальций и магний.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред