Дешево, но проблемно с первых километров: какие два авто лучше не покупать

Хотя бюджетные авто часто привлекают водителей доступной ценой, не все они являются выгодным вложением.

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Эксперт назвал авто, которые лучше обойти стороной / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Opel/Vauxhall Corsa E (1.4 бензин) часто имеет проблемы с двигателем, в частности со стуком цепи ГРМ

SEAT Leon III (1.6 дизель) имеет ненадежный двигатель, основной проблемой которого является склонность ремня к поломкам

Некоторые популярные и не очень дорогие модели автомобилей со временем могут оказаться настоящими финансовыми ловушками, отмечает издание Express. Автомобильный обозреватель по имени Грант, который ведет YouTube-канал Scottish Car Clan, рассказал о двух авто, от приобретения которых стоит воздержаться, даже несмотря на их привлекательную стоимость, пишет Главред.

По словам эксперта, обе модели имеют серьезные технические проблемы.

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Первый автомобиль, которого стоит остерегаться, - это Opel/Vauxhall Corsa E с бензиновым двигателем объемом 1,4 литра. Грант отмечает, что эта машина часто страдает от неисправностей в работе двигателя.

"Как и многие другие Vauxhall, я считаю их очень красивыми автомобилями, но я слышу отсюда стук цепи ГРМ. Лично я бы не выбрал этот автомобиль. Эти автомобили известны тем, что цепи растягиваются, а также выходят из строя натяжители", - заметил он.

Грант подчеркнул, что эта проблема обычно появляется у машин с большим пробегом. Такие авто требуют регулярного и качественного технического обслуживания.

Еще одна модель, которой не стоит увлекаться, - SEAT Leon третьего поколения с 1,6-литровым дизельным мотором. По словам эксперта, этот двигатель имеет сомнительную надежность.

Основной проблемой, как отметил Грант, является то, что ремень ГРМ у этих авто имеет склонность к поломкам, что может привести к серьезным затратам на ремонт.

Также эксперты назвали ТОП-10 б/у автомобилей до $8000, которые служат годами.

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