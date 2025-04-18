Дешево, но проблемно с первых километров: какие два авто лучше не покупать

Главное:
- Opel/Vauxhall Corsa E (1.4 бензин) часто имеет проблемы с двигателем, в частности со стуком цепи ГРМ
- SEAT Leon III (1.6 дизель) имеет ненадежный двигатель, основной проблемой которого является склонность ремня к поломкам
Некоторые популярные и не очень дорогие модели автомобилей со временем могут оказаться настоящими финансовыми ловушками, отмечает издание Express. Автомобильный обозреватель по имени Грант, который ведет YouTube-канал Scottish Car Clan, рассказал о двух авто, от приобретения которых стоит воздержаться, даже несмотря на их привлекательную стоимость, пишет Главред.
По словам эксперта, обе модели имеют серьезные технические проблемы.
Первый автомобиль, которого стоит остерегаться, - это Opel/Vauxhall Corsa E с бензиновым двигателем объемом 1,4 литра. Грант отмечает, что эта машина часто страдает от неисправностей в работе двигателя.
"Как и многие другие Vauxhall, я считаю их очень красивыми автомобилями, но я слышу отсюда стук цепи ГРМ. Лично я бы не выбрал этот автомобиль. Эти автомобили известны тем, что цепи растягиваются, а также выходят из строя натяжители", - заметил он.
Грант подчеркнул, что эта проблема обычно появляется у машин с большим пробегом. Такие авто требуют регулярного и качественного технического обслуживания.
Еще одна модель, которой не стоит увлекаться, - SEAT Leon третьего поколения с 1,6-литровым дизельным мотором. По словам эксперта, этот двигатель имеет сомнительную надежность.
Основной проблемой, как отметил Грант, является то, что ремень ГРМ у этих авто имеет склонность к поломкам, что может привести к серьезным затратам на ремонт.
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