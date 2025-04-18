Обязательно ли святить паску: что говорят в церкви

По словам митрополита, обычай святить пасху - это скорее украинская традиция, которой во многих православных странах не придерживаются.

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Митрополит ответил, обязательно ли святитьпаску / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com oleksandr.drabinkо

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Обязательно ли святить пасхальный хлеб

Откуда пошла традиция святить пасхальную корзину

Пасха уже на носу, а украинцы накануне светлого праздника составляют меню и пекут куличи. Одной из традиций Пасхи является освящение корзины в церкви. Обычно пасхальное богослужение происходит в ночное время, однако не все имеют возможность попасть в храм и освятить свою корзину. Главред выяснил, обязательно ли святить пасхальный хлеб.

Митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко в интервью РБК-Украина рассказал, что насущной необходимости в освящении пасхальной корзины нет - это скорее украинская традиция.

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"На Пасху мы приносим в храм на освящение частички тех блюд, которые потом будут на праздничном столе: паска, сыр, яйца, колбасу. Но необходимости освящать пасхальную корзину нет. Это украинская традиция, во многих православных странах ее не придерживаются", - объяснил митрополит.

Драбинко вспомнил, что в его детстве, когда семья не могла пойти в храм, то дедушка читал молитву "Отче наш" и святой иорданской водой окроплял то, что было на столе. После чего можно было употреблять пищу.

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Пасха и "кулич" - в чем разница Паска - это пасхальный хлеб в украинской, белорусской и южнорусской кухнях. Это дрожжевой сдобный хлеб цилиндрической формы. Он выпекается на Пасху, украшается глазурью и цветной посыпкой. Пасха символизирует Воскресение Христа, ее традиционно освящают в церкви, а затем подают к столу с пасхальными яйцами. В центре и на севере России используют слово "кулич", а пасхой называют блюдо из творога в виде усеченной пирамидки. Его не пекут, а формируют в специальной форме (пирамидальной), символизирующей Гроб Господень. На боках формы часто выдавлены буквы "ХВ" (Христос Воскрес).

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