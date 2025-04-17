Руками или ножом и вилкой: как есть паску по этикету

Эксперты поделились секретом, как разрезать паску, чтоб она долго не черствела.

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Паску едят только руками / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как резать паску - вдоль или поперек

Можно ли есть паску приборами

Паска - это главное украшение праздничного пасхального стола. Но знаете ли вы, как правильно есть это блюдо, согласно правилам этикета?

Если вам интересно, как сделать идеальную глазурь на паску, чтобы она хорошо держалась, читайте материал: 2 варианта, как легко сделать глазурь на паски: не будет осыпаться и липнуть к рукам.

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Как правильно подавать паску к столу

Паска подается особым образом. Ее ставят в центре стола, размещая на красивой тарелке или подставке.

Глава семьи или хозяин дома делает первый разрез - это и будет знаком для начала праздничной трапезы.

Каждый гость получает свой кусочек. Есть паску можно с медом, вареньем или сливочным маслом.

Как есть паску по этикету

Паска разрезают при помощи ножа.

При помощи ножа и вилки (можно помочь себе и руками) кусок кладут на свою тарелку.

Паску никогда не едят приборами. Поскольку этот праздничный хлеб символизирует плоть, его нельзя резать.

Таким образом, паску отламывают по кусочку и едят руками, как и хлеб.

Как правило, верхнюю корочку с глазурью съедают в последнюю очередь.

Кстати, эксперты советуют не резать кулич сверху вниз и не разрезать верхушку. Лучше резать паску поперек. Отрезав нужное количество ломтей, ее вновь накрывают макушкой, которая будет продолжать защищать мякиш до тех пор, пока он не будет полностью съеден. Паска, прикрытая "шапочкой", дольше не зачерствеет.

Кулич имеет форму усеченной пирамидки / Фото: pixabay.com

Как правильно подавать творожную пасху (кулич)

Кулич готовится в форме усеченной пирамиды, которая символизирует Гроб Господень или Голгофу. Обычно его украшают крестом, буквами "ХВ" (Христос Воскресе), цукатами, орехами, изюмом.

Если кулич подается в небольших порционных креманках, то его принято есть ложкой.

Если десерт ставят на стол на отдельном блюде, то его разрезают на небольшие порции, используя нож с тонким лезвием, а потом ее едят ножом и вилкой.

Как по этикету есть яйцо

Пасхальное яйцо берут руками и тыльной частью ножа обстукивают скорлупу.

Затем руками скорлупу очищают и кладут на край своей тарелки.

Ножом яйцо разрезают пополам и едят с помощью приборов.

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Паска и кулич - в чем разница Паска — это пасхальный хлеб в украинской, белорусской и южнорусской кухнях. Это дрожжевой сдобный хлеб цилиндрической формы. Он выпекается на Пасху, украшается глазурью и цветной посыпкой. Паска символизирует Воскресение Христа. Ее традиционно освящают в церкви, а потом подают к столу с пасхальными яйцами. В центре и на севере России используют слово "кулич", а паской называют блюдо из творога в виде усечённой пирамидки. Её не пекут, а формируют в специальной форме (пирамидальной), символизирующей Гроб Господень. На боках формы часто выдавлены буквы "ХВ" (Христос Воскресе).

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