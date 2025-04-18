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"Как это возможно": муж Лорак сообщил о новой любви

Алена Кюпели
18 апреля 2025, 14:54
263
У мужа Лорак Исаака Виджраку появились новости на любовном фронте.
Муж Лорак сообщил о новой любви
Муж Лорак сообщил о новой любви / Коллаж Главред, фото Instagram/ isaac_vidjrakou

Кратко:

  • Муж Лорак вышел в соцсети и сообщил о любви
  • В кого он влюбился

Муж российской певицы Ани Лорак, которая предала Украину и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ Исаак Виджраку сообщил, что снова влюбился.

На своей странице в Instagram, испанский йога-инструктор сообщил, что он снова влюблен. "Как можно влюбиться дважды в женщину, в которую ты уже влюблен. Может быть, это из-за того, как ее голос танцует в этой новой песне...Может быть, это из-за того, как начинается весна, когда она поет", - написал он на своей странице.

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У мужа Лорак новая любовь
У мужа Лорак новая любовь / Фото Instagram/ isaac_vidjrakou

Весеннее любовное обострение возникло у Виджраку на фоне появления нового клипа Лорак. Она появилась в нелепых цветочках и разноцветных платьях, а также с очередной песней, которую сложно отличить от всех ее предыдущих.

Виджраку сделал новое признание
Виджраку сделал новое признание / Фото Instagram/ isaac_vidjrakou

"Я думал, что знаю, что такое любовь. Потом я послушал, и вдруг я снова влюбился", - написал йога-инструктор.

Виджраку сделал новое признание
Виджраку сделал новое признание / Фото Instagram/ isaac_vidjrakou

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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Кто такая Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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