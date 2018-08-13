Обвал лиры. Турция способна запустить механизм глобального экономического кризиса — эксперт

Лира с начала 2018-го обесценилась вдвое, Турция может запустить механизм глобального экономического кризиса, подчеркнул эксперт / Reuters

Экономист, журналист Андрей Блинов сообщил, что в 2018-м турецкая лира вышла на второе место по девальвации — с начала года валюта обесценилась вдвое, а первое место занимает венесуэльский боливар.

Турция может запустить механизм глобального экономического кризиса, только транснациональные банковские группы инвестировали в государство свыше $100 млрд, написал эксперт на своей странице в Facebook.

“Причины обвала (лиры — Ред.) кроются не в макропоказателях (рост, экономики, торговый дефицит и т.д.), а перекрытии крана финансовых потоков”, — отметил автор.

По его словам, “совершенно очевидны два вывода: Турция станет еще более доступной для туристов из-за рубежа из-за меньшей стоимости лиры; страна ограничит импортные закупки. Дефицит текущего счета уже уменьшился с $8 млрд до $3 млрд”.

Блинов подчеркнул, что основные торговые обороты у государства “с сильными мира сего — Китай ($23 млрд экспорта), Германия ($21 млрд), Россия ($19,5 млрд), поставки в США — целых $12 млрд, или 1,5% ВВП (валовый внутренний продукт — Ред.)”.

“При этом ни с кем из них у Турецкой Республики нет положительного сальдо. Основной плюс в торговле с Ираком (помните, от кого он зависит!), ОАЭ и Израилем. В общем, торговый баланс крепко на регион завязан. И на Штаты. При этом Анкара — член НАТО”, — говорится в сообщении.

Лира с начала 2018-го обесценилась вдвое, Турция может запустить механизм глобального экономического кризиса, подчеркнул эксперт / Скриншот с facebook.com/Андрей Блинов

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал увеличить в два раза пошлины на алюминий и сталь из Турции и обвалил лиру по отношению к “очень крепкому доллару”.