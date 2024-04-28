Игрок сборной Украины устроил громкий скандал во Франции

Сообщается, что украинский футболист, игрок национальной сборной и защитник "Бордо" Даниил Игнатенко обвиняется в расизме.

https://glavred.info/sport/igrok-sbornoy-ukrainy-ustroil-gromkiy-skandal-vo-francii-10561145.html Ссылка скопирована

Игрока сборной Украины Даниила Игнатенко во Франции обвиняют в расизме / коллаж Главред, фото ФК Бордо и ua.depositphotos.com

Известный украинский футболист и игрок сборной, который сейчас играет на позиции защитника за французский клуб "Бордо" Даниил Игнатенко обвиняется в расизме. Об этом сообщает местное спортинвное издание L’Equipe.

По информации журналистов, 27-летний Игнатенко в матче 34-го тура Лиги 2 (Второй французский дивизион) жестко оскорбил игрока "Дюнкерка" Альюна Ба. Якобы украинец назвал чернокожего футболиста "black pussy" (в данному контексте примерно можно перевести как "черный трус" - Главред).

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) уже начал расследование дела украинца. В отчете делегата уточняется, что на 64-й минуте Ба перед тем, как быть заменен, стал жертвой оскорблений.

видео дня

Ккогда происходит что-то подобное приходится говорить об этом, а не о спортсмене. Я не могу контролировать то, что игроки говорят на поле. Мы все против расизма, мы все боремся с ним. Мы должны осудить все происходящее" ‒ заявил журналистам главный тренер "Бордо" Альбер Риера.

По данным прессы, "Дюнкерк" не исключает возможности подачи судебного иска против Игнатенко. Сам матч "Бордо" - "Дюнкерк" завершился со счетом 2:0. Украинский футболист отыграл за свой клуб 74 минуты.

Кто такой Даниил Игнатенко? Даниил Игнатенко - украинский футболист, полузащитник французского клуба "Бордо" и сборной Украины, сообщает "Википедия"

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате обстрела Киева российскими войсками 29 декабря погибла бывшая футболистка Виктория Котлярова (Чорновил). Девушке было всего 27 лет . Вместе с ней погибла также ее мать Людмила.

Позднее сообщалось о том, что на фронте погиб звезда украинских сериалов. В детали гибели его знакомые не вдаются. В начале полномасштабного вторжения России Колесник вступил в ТрО, а затем отправился на передовую.

На фронте погиб главный судья Киева по боксу Эльчин Мурадов. Воин пошел защищать Украину сразу после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Эльчин Мурадов погиб в результате артиллерийского удара.

Другие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред