Игрок сборной Украины устроил громкий скандал во Франции

Известный украинский футболист и игрок сборной, который сейчас играет на позиции защитника за французский клуб "Бордо" Даниил Игнатенко обвиняется в расизме. Об этом сообщает местное спортинвное издание L’Equipe.
По информации журналистов, 27-летний Игнатенко в матче 34-го тура Лиги 2 (Второй французский дивизион) жестко оскорбил игрока "Дюнкерка" Альюна Ба. Якобы украинец назвал чернокожего футболиста "black pussy" (в данному контексте примерно можно перевести как "черный трус" - Главред).
Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) уже начал расследование дела украинца. В отчете делегата уточняется, что на 64-й минуте Ба перед тем, как быть заменен, стал жертвой оскорблений.
Ккогда происходит что-то подобное приходится говорить об этом, а не о спортсмене. Я не могу контролировать то, что игроки говорят на поле. Мы все против расизма, мы все боремся с ним. Мы должны осудить все происходящее" ‒ заявил журналистам главный тренер "Бордо" Альбер Риера.
По данным прессы, "Дюнкерк" не исключает возможности подачи судебного иска против Игнатенко. Сам матч "Бордо" - "Дюнкерк" завершился со счетом 2:0. Украинский футболист отыграл за свой клуб 74 минуты.
Кто такой Даниил Игнатенко?
Даниил Игнатенко - украинский футболист, полузащитник французского клуба "Бордо" и сборной Украины, сообщает "Википедия"
Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате обстрела Киева российскими войсками 29 декабря погибла бывшая футболистка Виктория Котлярова (Чорновил). Девушке было всего 27 лет . Вместе с ней погибла также ее мать Людмила.
Позднее сообщалось о том, что на фронте погиб звезда украинских сериалов. В детали гибели его знакомые не вдаются. В начале полномасштабного вторжения России Колесник вступил в ТрО, а затем отправился на передовую.
На фронте погиб главный судья Киева по боксу Эльчин Мурадов. Воин пошел защищать Украину сразу после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Эльчин Мурадов погиб в результате артиллерийского удара.
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