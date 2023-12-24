Боролся за Украину: на фронте погиб звезда украинских сериалов

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб украинский актер, звезда отечественных телесериалов и военный ВСУ Богдан Колесник. Гибель Богдана 23 декабря подтвердили его коллеги по цеху.
Детали гибели его знакомые не рассказывают.
В начале полномасштабного вторжения России Колесник вступил в ТрО, а затем отправился на передовую.
В гражданской жизни Богдан строил успешную кинокарьеру. Успел стать звездой телесериалов "СуперКопы", "Топтун", "Выходи без звонка" и "Опер по вызову".
"Это просто не день... а... нет слов! На фронте погиб актер Богдан Колесник. Который также работал когда-то в театре "Личности", - написала художественная руководительница театра "Личности" Мария Писаренко.
У 36-летнего погибшего актера-военного остались жена и дочь.
Как писал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб боксерский судья Эльчин Мурадов. Воин пошел защищать Украину сразу после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.
Кроме того, защищая Украину от российских оккупантов, погиб историк, экскурсовод, преподаватель кафедры истории Каменец-Подольского университета Вадим Стецюк. 1 декабря 2022 года с ним попрощались в Каменец-Подольском. У погибшего остались жена и сын.
Еще раньше на передовой трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.
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